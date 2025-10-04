Gã giang hồ tiêu hủy ma túy hơn 3 tỷ đồng, người tình khóc vì tiếc

TP HCMLê Thanh Tú phát hiện có cảnh sát gần nhà nên mang 5 kg ketamin, 8 bánh heroin (giá hơn 3,2 tỷ) đập vụn, bỏ vào bồn cầu tiêu hủy khiến người tình bật khóc vì tiếc.

Hành vi của Tú, 36 tuổi, được nêu trong kết luận điều tra Công an TP HCM chuyển sang VKS đề nghị truy tố về hàng loạt tội Mua bán, Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Người tình của anh ta là Lê Thị Thanh Hà, 24 tuổi, bị cáo buộc đồng phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. 21 người khác bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái pháp chất ma túy hoặc các tội trên.

Riêng bị can Phạm Công Chánh, 43 tuổi, phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng đã tử vong nên Công an TP HCM đình chỉ điều tra.

Số ma túy tang vật của đường dây Lê Thanh Tú. Ảnh:Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, trưa 22/2/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra căn hộ tại tòa nhà Leontina Apartment trên đường Ngô Bệ (nay là phường Tân Bình), bắt Chánh; thu giữ nhiều gói trà có gần 8 kg ma túy bên trong. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Phan Văn Trung, 29 tuổi, và phối hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu, 27 tuổi.

Thiệu khai, cuối năm 2023, khi qua làm việc trong casino tại Campuchia đã quen biết người đàn ông có biệt danh "Anh Hai", được rủ phụ giúp giao nhận và bán ma túy với một số đầu mối tại Việt Nam. Thiệu nhận lời, cùng một số bạn tù là Chánh, Trung lập đường dây nhận hàng, phân phối. Hàng loạt người liên quan lần lượt sa lưới.

Cô gái vừa khóc vừa quay video người tình tiêu hủy ma túy để báo 'ông trùm'

Tiếp tục lần theo các manh mối, Ban chuyên án xác định một mắt xích quan trọng trong đường dây là Tú (biệt danh Cơ, giang hồ có máu mặt tại khu vực quận 8). Người này mang 4 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Tú đang sống như vợ chồng với Hà ở phường An Hội Tây (phường 14, quận Gò Vấp cũ). Đôi tình nhân nhận lượng lớn ma túy của "Anh Hai" thông qua ứng dụng giao hàng, bán lại cho các đại lý cấp dưới tại TP HCM.

Lê Thanh Tú bị các trinh sát khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21/2/2024, Tú nhận kiện hàng 11 kg ketamin, 6 kg hàng đá và 10 bánh heroine được ngụy trang trong nhiều gói nylon dạng túi trà. Biết cảnh sát đang điều tra, hai hôm sau, Tú gọi người tình hẹn ở tiệm hớt tóc của Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi, một mắt xích bán ma túy) trên đường Bà Hom (quận 6 cũ) để tìm cách tẩu tán.

Đến sáng 25/2/2024, khi cảnh sát đến trước khu vực cửa tiệm trích xuất camera, Tú sợ bị lộ, mang túi đựng 5 kg ketamin (giá mua 370 triệu/kg), 8 bánh heroin (180 triệu/bánh) vào nhà vệ sinh cắt bao bì, đập vụn, đổ xuống bồn cầu, bấm xả liên tục.

Ngồi cạnh bên, Hà vừa khóc, vừa dùng điện thoại quay lại cảnh người tình tiêu hủy lượng ma túy giá hơn 3,2 tỷ để báo tình hình cho "Anh Hai". Sau khi tiêu hủy chứng cứ phạm tội, đôi tình nhân chia nhau rời khỏi nơi này.

Tối 26/2/2024, từ những manh mối có được, cơ quan điều tra ập vào căn nhà Hà thuê, bắt giữ cô gái. Vừa xuống taxi ở cổng, Tú phát hiện nhiều người lạ, biết là công an tìm mình nên phóng ngược vào trong xe định bỏ chạy. Tuy nhiên, nhiều trinh sát từ các hướng đồng loạt lao tới.

Tú rút súng, nhắm cảnh sát bóp cò nhưng ổ đạn kẹt. Bị khống chế, hắn vùng vẫy, giằng co khiến súng của một trinh sát cướp cò, nổ 2 phát, may mắn không làm ai bị thương. Gã giang hồ bị còng tay ngay sau đó.

Cảnh sát giám định ma túy trong chất thải. Ảnh: Công an cung cấp

Trong túi của Tú, cảnh sát tìm thấy tờ giấy ghi "đồ (súng ngắn) này tôi nhặt được, tôi đang đi giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất của Bộ Công an". Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là "chiêu trò" nhằm qua mắt cảnh sát nếu bị phát hiện đang giữ vũ khí quân dụng trên người.

Để tìm chứng cứ, cảnh sát đã dùng máy móc hút nước thải và tạp chất tại tiệm cắt tóc trên đường Bà Hom, nơi Tú tiêu hủy chứng cứ lên giám định.

Kết quả giám định gần 800 kg nước thải và tạp chất xác định có thành phần ketamin, mathamphetamine và 6 chất khác là những sản phẩm chuyển hóa của heroin trong môi trường nước thải...

Quốc Thắng