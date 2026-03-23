Gã đàn ông thừa nhận hãm hại bé gái 12 tuổi

An GiangKhai với cảnh sát, Lê Hoàng Minh, 38 tuổi, thừa nhận đã làm quen, dụ dỗ bé gái 12 tuổi thực hiện hành vi đồi bại tại quán cà phê chòi.

Ngày 23/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ Minh để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lê Hoàng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Minh quen bé gái 12 tuổi qua ứng dụng hẹn hò, sau đó chuyển sang liên lạc qua Zalo. Ngày 18/3, Minh nhắn tin hẹn gặp cô bé tại phường Long Xuyên, rồi dụ dỗ, chở vào quán cà phê chòi ở khóm Đông Thịnh 9 và thực hiện hành vi đồi bại.

Sự việc sau đó được người thân của bé gái phát hiện, trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 21/3, lực lượng công an triệu tập Minh đến làm việc.

