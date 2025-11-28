Gã đàn ông sát hại người tình bị phạt án tử hình

TP HCMNgười tình đòi chia tay vì phát hiện dùng ma túy, Nguyễn Văn Sơn, 44 tuổi, nhiều lần níu kéo không được nên ra tay sát hại chị này.

Ngày 28/11, Sơn, quê Gia Lai, bị TAND TP HCM tuyên phạt án tử hình về tội Giết người; buộc bồi thường hơn 400 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo HĐXX, bị cáo có nhân thân xấu, hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhất.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Hồ sơ vụ án thể hiện, Sơn là tài xế xe tải, chung sống như vợ chồng với chị Phương, 42 tuổi, tại căn hộ của chị này ở phường Chánh Hiệp, TP HCM (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị Phương nhiều lần bị Sơn đánh đập.

Hồi đầu tháng 3, chị Phương phát hiện Sơn còn sử dụng ma túy nên quyết định chia tay người tình. Sơn sau đó thuê trọ tại phường Thuận Giao sinh sống, nhiều lần đòi quay lại nhưng chị này không đồng ý. Hẳn nảy sinh ý định đi mua xăng về tử tự cùng người tình.

Chiều 15/3, Sơn mang theo chai xăng 1,5 lít, chạy xe tải đậu dưới sân khu dân cư rồi gọi chị Phương xuống nói chuyện. Thấy người tình vẫn dứt khoát, hắn liền lấy cây kéo để trong carbin xe xông tới đâm liên tiếp 22 nhát.

Khi chị Phương bỏ chạy, gục xuống lề đường. Sơn đuổi theo, đổ xăng lên người mình và nhân tình, rồi bật lửa đốt nhưng không cháy. Lúc này, nhiều người dân chạy tới ngăn cản, khống chế, giao Sơn cho công an. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy lúc gây án Sơn dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết cha mình đã bồi thường cho gia đình nạn nhân được 10 triệu đồng.

Bình Nguyên