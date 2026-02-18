Gã đàn ông đốt hai ôtô và cửa chùa bị bắt

Hải PhòngVũ Văn Tâm, 38 tuổi, thừa nhận đốt 2 ôtô và cửa chùa Sùng Khánh trong cùng một đêm ở Đặc khu Cát Hải.

Tâm (38 tuổi, ở thôn Hòa Hy) bị Công an TP Hải Phòng bắt tạm giam để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản, ngày 18/2.

Hà Văn Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 15/2, Công an đặc khu Cát Hải tiếp nhận tin báo từ người dân về việc 2 ôtô để ở thôn Lục Độ và trước Đình làng Hòa Hy, đặc khu Cát Hải (thuộc thị trấn Cát Hải cũ) bị cháy.

Cùng ngày, tại chùa Sùng Khánh thuộc thôn Tiến Lộc, đặc khu Cát Hải có một người dùng phao xốp áp vào cửa chùa và châm lửa đốt làm bộ cửa chính của chùa bị hư hỏng. Ba vụ cháy liên tiếp khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Đặc khu Cát Hải đã làm rõ Tân là thủ phạm gây ra các vụ cháy trên, nên bắt giữ. Người này khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ của Tâm.

Lê Tân