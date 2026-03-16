Gã đàn ông đâm vợ cũ suýt chết vì ghen

TP HCMNguyễn Tấn Phát, 41 tuổi, nghi vợ cũ có "tình mới" nên ghen tuông, mua kéo đâm nhiều nhát gây thương tích 75%.

Ngày 16/3, Nguyễn Tấn Phát, 41 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên 13 năm tù về tội Giết người.

Theo HĐXX, chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã chuẩn bị hung khí và tấn công vợ cũ nhằm đoạt mạng sống. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo, nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, hậu quả vụ án có phần hạn chế và bị hại xin giảm nhẹ cho Phát nên tòa giảm một phần hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Tấn Phát tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo cáo trạng, Phát kết hôn với chị Bích năm 2008, có hai con chung. Năm 2021, hai người ly hôn nhưng vẫn sống chung tại phòng trọ ở huyện Hóc Môn, sau đó chuyển về nhà mẹ ruột của chị này sinh sống.

Thời gian sống tại đây, Phát nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa hai bên nhiều lần xảy ra cãi vã. Anh ta dọn về nhà mẹ ruột ở xã Bà Điểm sinh sống.

Chiều 23/1/2025, trên đường đi làm, Phát thấy chị Bích đứng nói chuyện điện thoại trước tiệm massage của người khiếm thị. Nghi ngờ vợ cũ liên lạc với bạn trai, anh ta yêu cầu "kiểm tra điện thoại" dẫn đến hai bên tiếp tục cãi nhau. Lo sợ Phát gây sự, chị Bích gọi điện cho mẹ và con trai đến đưa về nhà.

Phát đi nhậu, nhiều lần gọi điện cho vợ cũ không được, tức tối nảy sinh ý định trả thù. Hắn ghé tiệm tạp hóa mua kéo giấu trong người, bắt xe đến nhà chị Bích.

Đến nơi, Phát đi thẳng lên phòng ngủ, thấy vợ cũ đang nằm trên nệm cùng con trai và nói chuyện điện thoại. Hắn lập tức rút kéo đâm nhiều nhát vào vùng bụng nạn nhân. Người con trai tri hô, cùng người thân trong nhà khống chế Phát và trình báo công an. Chị Bích được gia đình đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 75%.

Tại tòa hôm nay, Phát thừa nhận hành vi sai phạm, song vẫn đổ lỗi cho vợ cũ "có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác" khiến anh ta bực tức.

Trong khi đó, chị Bích cho biết, Phát hay ghen tuông vô cớ khiến cả hai thường xuyên mâu thuẫn, song vẫn đồng ý xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng cũ.

Bình Nguyên