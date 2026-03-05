Gã đàn ông bịt mặt đe dọa bà chủ tiệm vàng

Đăk LăkNgười đàn ông đội mũ bảo hiểm gắn đèn pin, bịt mặt, bất ngờ đi vào tiệm vàng ném một vật lên tủ nữ trang, đe dọa chủ tiệm; bỏ đi khi nhiều người tri hô.

Sáng 5/3, Công an tỉnh Đăk Lăk phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm gã đàn ông có hành động bất thường tại tiệm vàng ở xã Sông Hinh, lấy lời khai người liên quan để làm rõ động cơ của hắn.

Thanh niên mang balo, bịt kín mặt vào tiệm vàng đe dọa Nam thanh niên bịt kín mặt, xông vào tiệm vàng đe dọa chủ tiệm. Video: Cao Minh

Sự việc xảy ra lúc hơn 20h hôm qua, khi tiệm vàng chỉ có bà chủ đang giao dịch với một khách hàng.

Theo Công an xã Sông Hinh, người đàn ông cao khoảng 1,7-1,75 m, mặc quần jean xám, áo khoác đen, đeo balô và găng tay cùng màu, bất ngờ xông vào tiệm. Người này đeo khẩu trang che kín mặt, đội mũ bảo hiểm gắn đèn pin và đi xe máy không gắn biển số, không có gương chiếu hậu.

Khi vào bên trong, hắn cầm một vật lạ ném xuống tủ nữ trang với biểu hiện bất thường, sau đó đặt balô lên quầy, chỉ tay vào mặt chủ tiệm và buông lời đe dọa.

Chủ tiệm hoảng hốt tri hô "cướp, cướp", kêu gọi người nhà và người xung quanh đến hỗ trợ. Gã đàn ông chửi bới rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xe máy của gã đàn ông. Ảnh: Cao Minh

Bùi Toàn