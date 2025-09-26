Gã côn đồ đánh chết ông lão can ngăn ẩu đả

Tây NinhNguyễn Minh Luân, 26 tuổi, liên tục đấm đá ông Phước khi bị ông can ngăn ẩu đả và dọa báo công an.

Ngày 26/9, Luân bị TAND Tây Ninh tuyên 17 năm tù về tội Giết người, phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 270 triệu đồng.

Nguyễn Minh Luân tại phiên tòa. Ảnh: Nam An

Luân từng có tiền án 4 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Chiều 21/7/2024, anh ta uống rượu tại nhà người quen ở xã Hiệp Hòa thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Được can ngăn, Luân cùng bạn bỏ ra đường sau đó tiếp tục to tiếng, ẩu đả.

Ông Phước chạy xe máy ngang qua đã khuyên cả hai dừng lại và dọa báo công an. Luân nói "chuyện không liên quan, báo công an làm gì".

Bản án xác định, thấy ông Phước cầm điện thoại, Luân tức tối lao đến đấm ngã, liên tục tấn công khiến ông bất tỉnh. Luân sợ người nhà nạn nhân vây đánh nên rời hiện trường, tiếp tục uống rượu với bạn.

Thấy ông Phước đầu chảy nhiều máu, người dân đưa đi cấp cứu tại TP HCM. Hai hôm sau, ông tử vong. Luân ra đầu thú.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nam An