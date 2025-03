Gã chồng 'máu lạnh' che đậy cái chết của hai người vợ

MỹSau khi người vợ đầu tiên của Tony Vick chết đuối trong bồn tắm và người vợ thứ hai mất tích, cảnh sát cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Amy Vick ban đầu được cho là chết trong một tai nạn thương tâm: đuối nước trong bồn tắm khi ngâm mình cùng chồng, Tony. Nhưng chỉ vài ngày sau, Tony đã gạt nỗi buồn để đến với cô hàng xóm góa bụa Kathy Beadle.

Ngay tại đám tang của vợ, Tony tỏ ra quá thân thiết với Kathy khiến mọi người đều thấy đáng ngờ. "Vợ anh mới mất cách đây một tuần mà anh đã ở cùng một phụ nữ khác", một đồng nghiệp của Amy nhận xét.

Nhưng phải đến khi người vợ thứ hai của Tony, Kathy, mất tích ba năm sau đó, cảnh sát mới quyết định xem xét lại cái chết của Amy. "Anh ta có nhiều điểm nghi vấn, nhưng không có gì đủ để truy tố", công tố viên giải thích cho sự trì hoãn.

Cái chết lạ thường của người vợ đầu tiên

Amy và Tony Vick yêu nhau từ thời trung học, kết hôn năm 1984 và có một con trai.

Tối muộn 4/4/1993, Tony gọi điện cho tổng đài khẩn cấp thành phố Franklin, bang Tennessee nhờ giúp đỡ. Anh ta nói rằng người vợ 31 tuổi Amy bị trượt chân, ngã và chết đuối trong bồn tắm.

Theo lời kể, Tony và Amy ngâm mình cùng nhau cho một buổi tối lãng mạn, sau đó anh ta xuống lầu để di chuyển ôtô. Khi quay lại, anh ta thấy Amy úp mặt xuống bồn tắm nên gọi bố mẹ đang sống cùng nhà đến trợ giúp. Tony cùng bố và hàng xóm là y tá Kathy Beadle cố gắng hồi sức cho Amy nhưng không thành công.

Kết quả khám nghiệm tử thi vào ngày 5/4/1993 cho thấy có nước trong phổi nạn nhân, không phát hiện vết bầm tím do ngã hoặc đập đầu. Bác sĩ kết luận Amy chết vì đuối nước.

Báo cáo về chất độc cho thấy có cả thuốc giảm đau và thuốc chống lo âu trong cơ thể khi Amy qua đời. Tuy nhiên, điều này không thể chứng minh được rằng nạn nhân đuối nước do ảnh hưởng của thuốc. Do không xác định được cái chết của Amy do người khác cố ý gây ra, nhân viên giám định y khoa kết luận vụ việc là đuối nước do tai nạn.

Tony khai với cảnh sát rằng Amy phải dùng thuốc giảm đau sau hai vụ tai nạn xe hơi trong vòng tám ngày, năm tuần trước khi chết. Trong cả hai trường hợp, cô đều lái xe một mình. Nguyên nhân của mỗi vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Sau cái chết của Amy, mối quan tâm của các điều tra viên là liệu hai vụ tai nạn xe hơi trước đó có phải là cố ý hay không.

Cảnh sát nhận được thông tin từ anh trai Tony về dì của Amy, bà Francis, cũng chết một cách bí ẩn cách đây không lâu. Vào tháng 6/1991, Francis đỗ xe ở dải phân cách đường cao tốc, để lại một tờ giấy kẹp ở vô lăng ghi rằng xe bị chết máy và phải đi bộ để tìm trợ giúp, sau đó bà bị một chiếc xe tải đâm trúng giữa đường. Nhưng sau đó cảnh sát phát hiện xe của Francis vẫn chạy tốt.

Đáng chú ý, Francis đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá một triệu USD và để tên Amy là người thụ hưởng. Vợ chồng Amy - Tony nhận được tiền bồi thường, nhưng Amy qua đời chưa đầy hai năm sau đó.

Thi thể bị chôn giấu của người vợ thứ hai

Vài ngày sau cái chết của Amy, Tony nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ tình cảm với góa phụ ba con Kathy Beadle. Cặp đôi quyết định đưa bốn con chuyển đến thành phố Knoxville để xây dựng cuộc sống mới.

Tony Vick và Kathy Beadle. Ảnh: Oxygen

Đến ngày 15/4/1996, ba năm từ khi Amy chết đuối trong bồn tắm, Kathy biến mất sau khi đưa con đến trường.

Bố mẹ Kathy nói với cảnh sát rằng con gái bị bệnh từ vài tháng trước. Sau khi Kathy biến mất, họ nhận được thông tin từ cô qua fax, nói đang điều trị ung thư ở Canada. Tuy nhiên, bố mẹ Kathy hiểu rõ con gái, biết cô sẽ không bao giờ bỏ lại các con trong thời gian dài như thế.

Tháng 6/1996, bố Kathy tìm kiếm tại bệnh viện Canada và phát hiện cô chưa bao giờ đến đó. Lúc này, Tony đưa bọn trẻ đến nhà một hàng xóm rồi biến mất.

Ngày 10/3/1997, gần một năm sau khi Kathy được trình báo mất tích, cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ lùng sục nhà cô. Thi thể của người phụ nữ 39 tuổi được tìm thấy ở sân sau dưới lớp bê tông. Nhân viên giám định y khoa phát hiện một vết gãy xương ở cổ và kết luận cô chết vì bị siết cổ.

Tony bị bắt vì tội trộm cắp vặt ở New Jersey, sau đó bị buộc tội giết Amy và Kathy.

Anh ta thừa nhận sát hại Kathy. Đến tháng 2/1998, anh ta cũng nhận tội giết Amy.

Tony bị tuyên hai án tù chung thân không có khả năng được ân xá. Trong cuộc phỏng vấn sau song sắt, anh ta thừa nhận đã giết dì của Amy, bà Francis, và thuật lại thủ đoạn sát hại hai người vợ mà không hề tỏ ra đau buồn hay ăn năn với tội ác đã gây ra.

Tuệ Anh (Theo Oxygen)