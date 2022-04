Gã cạn tình dọa tung ảnh nhạy cảm của bạn gái

Nghệ AnLa Văn Hợp, 28 tuổi, nhiều lần dọa tung ảnh nhạy cảm của bạn gái lên mạng xã hội để cưỡng đoạt hàng chục triệu đồng.

Ngày 22/4, Công an huyện Nghi Lộc khởi tố bị can Hợp, trú xã xã Lục Dạ huyện Con Cuông, Nghệ An, về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2021, Hợp sử dụng các tài khoản mạng xã hội có tên ảo là Trần Đình Phong chủ động kết bạn với một cô gái trú tại huyện Nghi Lộc. Sau thời gian trò chuyện, hai người nảy sinh tình cảm, hàng ngày gửi các hình ảnh nhạy cảm cho nhau.

Bị can La Văn Hợp.

Hai tháng qua, Hợp nhắn tin đe dọa bạn gái quen qua mạng yêu cầu gửi tiền nếu không sẽ tung các ảnh này lên mạng và gửi cho nhiều người. Lo sợ bị phát tán, cô gái phải gửi nhiều lần, tổng cộng 20 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Nhà chức trách đang mở rộng vụ án, đề nghị còn ai là nạn nhân của Hợp hãy hợp tác để phục vụ điều tra.

Hải Bình