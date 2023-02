Kẻ tội đồ lập 'giáo phái tình dục' trong ký túc xá

MỹLarry Ray, thủ lĩnh của 'giáo phái tình dục' ở Đại học Sarah Lawrence, dùng bạo lực, đe dọa và thao túng tâm lý để kiểm soát các bạn học sống cùng ký túc xá với con gái ông ta, từ 2010 đến 2019.

Cuối tháng 9/2010, Talia Ray, nữ sinh năm thứ hai tại Đại học Sarah Lawrence ở New York, nói với các bạn cùng ký túc xá rằng bố cô, Larry Ray, sắp ra tù và cần ở nhờ một thời gian. Talia giải thích bố bị tống giam vì cố cứu cô và em gái thoát khỏi người mẹ bạo hành.

Sau khi mãn hạn tù 6 tháng vì vi phạm quyền nuôi con, Larry chuyển đến Slonim 9, ký túc xá hai tầng ở giữa khuôn viên trường. Ông ta nấu bữa tối bít tết và gọi đồ ăn đắt tiền cho Talia và những người bạn cùng nhà. Trong khi ăn, ông ta kể cho họ nghe về quá khứ làm đặc vụ CIA quốc tế và mối giao tình với các chính khách, sĩ quan quân đội cấp cao.

Larry có chiều cao trung bình, thừa cân, cạo đầu và thường mặc áo sơ mi polo, hoàn toàn trái ngược với các sinh viên nghệ thuật tại đây. Tuy nhiên, cả nhóm bị thu hút bởi ông ta là người biết lắng nghe và giỏi ăn nói. Larry làm tất cả công việc dọn dẹp, đảm nhận vai trò người cha.

Larry Ray và ký túc xá Slonim 9 ở Đại học Sarah Lawrence. Ảnh: Lawandcrime

Nhóm sinh viên 19 tuổi của Slonim 9 đều thuộc típ hướng nội, yêu nghệ thuật và có thành tích tốt. Họ cũng mong manh, nhạy cảm và đang tìm kiếm sự chỉ dẫn cho những vấn đề trong cuộc sống. Daniel đang trong giai đoạn khám phá giới tính và tình dục. Claudia và Santos vật lộn với chứng trầm cảm, thậm chí Santos từng định tự tử khi học cấp ba. Isabella, bạn thân của Talia, vừa trải qua một cuộc chia tay tồi tệ.

Larry tuyên bố có thể giúp họ. Ông ta nói biết các kỹ thuật để huấn luyện tâm trí và bắt đầu tư vấn cho một số sinh viên.

Larry vuốt ve, xoa dịu Isabella và ngủ cùng phòng với cô. Claudia đặc biệt bị thu hút bởi bài thuyết trình của Larry và bắt đầu có các buổi tư vấn hàng tuần với ông ta. Từ đó, cô trở nên kỳ lạ. Claudia nói được Larry chẩn đoán bị tâm thần phân liệt, dù ông ta không được đào tạo về y tế.

Sau một năm, Larry rủ Daniel, Talia, Claudia, Isabella và Santos đến sống tại căn hộ một phòng ngủ trên Phố 93 ở Manhattan, thuộc sở hữu của Lee Chen - bạn cũ của Larry.

Larry tỏ ra hào phóng khi mua cho các sinh viên những bộ quần áo hoặc đôi giày đắt tiền, thỉnh thoảng đưa cả nhóm đi ăn tối tại những nhà hàng bít tết cao cấp, có tài xế lái xe limo chuyên dụng.

Chương trình "cải thiện bản thân" của Larry diễn ra vào buổi đêm, với mục đích "tiết lộ sự thật sâu kín". Mọi người tập trung tại phòng khách, cả nhóm thẩm vấn một người ngồi trên ghế nóng về mọi thứ. Một lần, Larry thuyết phục Daniel rằng lý do anh chơi đàn ukulele là vì chấn thương do bố gây ra. Larry bảo Daniel đập vỡ nhạc cụ trước mặt cả nhóm như một hành động "thanh tẩy". Sau đó cả nhóm vỗ tay khen ngợi Daniel vì đã đạt được "sự kết thúc".

Những lỗi nhỏ, như làm xước chảo hoặc làm vỡ đĩa, bị Larry coi là bằng chứng phá hoại, yêu cầu họ phải thú tội bằng văn bản, có chữ ký. Daniel từng gửi nhiều thư tay cho Larry liệt kê những món đồ mình làm hỏng, bị quy kết là do cố ý hại gia đình ông ta.

Quá trình thú tội buộc họ cấu hình lại ký ức của chính mình để dung hòa với những lời buộc tội của Larry. Tất cả áp lực này khiến họ tin rằng đã làm những điều khủng khiếp với Larry và gia đình. Trong nhiều năm, ông ta đã thu thập hàng trăm tờ thú nhận như vậy từ các sinh viên.

Larry quan tâm sâu sắc đến việc giáo dục giới tính của Daniel. Ông ta đưa Daniel và Isabelle vào phòng ngủ, hướng dẫn và quan sát họ quan hệ tình dục. Những buổi trị liệu như vậy trở nên thường xuyên, đôi khi Larry cũng tham gia. Một lần, Larry mời Chen, chủ nhà, tham gia cùng họ.

Trong căn hộ, mọi điều Larry làm đều có lý do chính đáng. Khi ông ta tháo tay nắm cửa của cả hai phòng tắm, nghĩa là không ai có quyền riêng tư, không sinh viên nào đặt câu hỏi.

Dưới sự kiểm soát và ảnh hưởng của Larry, họ bắt đầu xa rời gia đình. Bố mẹ Daniel không thể liên lạc với con, nghi ngờ con bị Larry thôi miên hoặc dùng thuốc. Mẹ của Claudia nhiều lần khuyên cô rời khỏi Larry nhưng không thành công.

Larry thường xuyên ngược đãi, doạ giết. Ngoài các sinh viên trong ký túc xá, Larry vẫn còn những "con mồi" mới bị kéo vào. Santos giới thiệu Larry với hai chị gái Yalitza và Felicia. Yalitza là sinh viên Đại học Columbia. Felicia, chị cả, tốt nghiệp Đại học Harvard và có bằng y khoa từ Đại học Columbia.

Larry tấn công Felicia bằng những món quà và tin nhắn, khiến cô kiệt quệ tinh thần vì thiếu ngủ. Không lâu sau, ông ta thuyết phục Felicia rằng cô đang bị theo dõi, ông ta là người duy nhất có thể bảo vệ Sợ hãi, Felicia chuyển đến sống với Larry, bắt đầu mối quan hệ lãng mạn.

Khi đến New York, Felicia phát hiện Larry ép buộc các nữ sinh quan hệ tình dục với ông ta và cả với người lạ. Ông ta sẽ quay lại, đe dọa đăng video lên mạng và gửi cho gia đình họ.

Larry cũng đòi tiền các sinh viên bằng cách tuyên bố họ lấy cắp đồ hoặc làm hỏng những thứ có giá trị. Santos từng gửi email dài năm trang cho Larry liệt kê hơn 50 món đồ anh ta làm hỏng, từ băng dính giá 9,87 USD đến bình gas giá 6.780 USD. Santos tính tổng số nợ là 47.726,79 USD. Để trả nợ, Santos dọa tự tử nếu bố mẹ không cho tiền.

Claudia, Yalitza và Isabella cũng xin tiền bạn bè và gia đình, với lý do làm hư hỏng tài sản của Larry.

Bố mẹ Santos ước tính đã đưa Larry hơn 200.000 USD trong ba năm. Họ buộc phải bán nhà để trang trải chi phí. Bố mẹ Santos và Claudia từng báo cảnh sát, nhưng vì các sinh viên đã trên 18 tuổi và không bị ép buộc, cảnh sát không thể can thiệp.

Bố mẹ của Yalitza và Claudia lần lượt nhận được tin con gái cố tự tử bằng cách uống hết một lọ thuốc Tylenol, vào năm 2013 và 2014. Tuy nhiên, họ không thể gặp con gái hay hỏi thăm bác sĩ nếu không có sự hiện diện của Larry, theo yêu cầu của chính các cô gái.

Từ khi gặp Larry, Isabella, Yalitza và Claudia đều có ý định tự tử. Larry ước tính số lần là hơn 12.

Năm 2014, Claudia bị buộc làm gái mại dâm. Trang web của cô quảng cáo các dịch vụ với giá 8.000 USD một đêm. Cô đưa tiền cho Larry để bồi thường vì tin mình đã đầu độc ông ta. Trong hơn bốn năm, cô trả góp cho Larry 2,5 triệu USD, trung bình từ 10.000 đến 50.000 USD mỗi tuần, đánh đổi bằng việc bị "tra tấn dã man không ngừng".

Tội ác của Larry kéo dài cả thập kỷ cho đến khi New York Magazine vạch trần giáo phái này vào tháng 4/2019. Sau đó, FBI bắt đầu điều tra và bắt giữ Larry.

Claudia (giữa) ra tòa làm chứng chống lại Larry Ray. Ảnh: Nypost

Larry từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính và ái kỷ. Ghi chú của giám định viên tâm lý từ cuộc chiến giành quyền nuôi con của Larry với vợ cũ khẳng định rằng ông ta "có thể thao túng và kiểm soát hầu hết mọi tình huống gặp phải, bao gồm cả cuộc phỏng vấn tâm lý với giám định viên pháp y, bất kể giám định viên đó có kinh nghiệm đến đâu. Người ta có thể bị thu hút bởi nụ cười và sự mộc mạc như trẻ thơ của ông ta. Nhưng Larry không phải là trẻ con, ông ta là một người đàn ông tính toán, giỏi thao túng và thù địch".

Larry bị kết án vào tháng 4/2022 với 15 tội danh bao gồm buôn bán tình dục, tống tiền và âm mưu lừa đảo.

"Các chiến thuật của Larry bao gồm cấm ngủ, sỉ nhục tâm lý và tình dục, lạm dụng bằng lời nói, đe dọa bạo lực thể xác, bạo lực thể xác, đe dọa pháp lý, cô lập nạn nhân khỏi gia đình và lợi dụng các vấn đề sức khỏe tâm thần của nạn nhân", công tố viên nêu trong bản án.

Thẩm phán Lewis Liman gọi Larry là "thiên tài xấu xa" và tội ác của ông ta là "đặc biệt ghê tởm".

Larry không đưa ra lời khai. Hai lần phiên tòa bị gián đoạn khi ông ta được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu vì những căn bệnh không được tiết lộ.

Larry Ray được đưa lên xe cứu thương vào ngày 22/3/2022, tại New York. Ảnh: AP

Tháng 1/2023, Larry, 63 tuổi, bị kết án 60 năm tù.

Câu chuyện về "giáo phái tình dục" của Larry là chủ đề của podcast Devil in the Dorm của Law & Crime, loạt phim tài liệu Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence và phim tài liệu Sex, Lies and the College Cult.

Tuệ Anh (Theo New York Magazine, CBS, People)