G7 cam kết cùng ASEAN xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững

Các ngoại trưởng G7 cam kết hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực ứng phó Covid-19 và cơ sở hạ tầng bền vững, thân thiện với môi trường.

Theo đó, các nước G7 sẽ cùng ASEAN huy động các nguồn lực để phục vụ mục tiêu trên, đồng thời phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, ủng hộ tăng cường hợp tác biển và bảo vệ môi trường biển bền vững, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.

Cam kết được G7 đưa ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - G7 diễn ra chiều nay theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển G7.

G7 khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, coi trọng quan hệ với ASEAN và cam kết đóng góp tích cực hơn cho các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Các nước này cam kết tiếp tục cung cấp vaccine an toàn, hiệu quả, giá thành phù hợp cho ASEAN, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế cộng đồng, tăng cường khả năng cảnh báo sớm và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - G7 diễn ra chiều nay theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

ASEAN và G7 cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác ứng phó Covid-19, thúc đẩy phục hồi toàn diện, bền vững, tập trung duy trì mở cửa thị trường, củng cố và ổn định chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Các bên sẽ đầu tư cho công nghệ mới và đổi mới sáng tạo để tạo động lực cho phục hồi và tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu.

Các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, ủng hộ đối thoại và xây dựng lòng tin, tự kiềm chế, giải quyết hòa bình tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi các nước G7 hỗ trợ ASEAN tiếp cận và phân phối vaccine kịp thời và đồng đều cũng như chuyển giao công nghệ vaccine, giúp nâng cao khả năng tự cường, tự chủ của ASEAN và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - G7. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng cũng đề nghị G7 cần đi đầu trong cắt giảm khí thải, tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN nhằm thực hiện cam kết giảm mức phát thải ròng bằng 0, đồng thời hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển trong khối.

Bộ trưởng thúc giục G7 ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm bảo đảm Biển Đông là vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Bộ Ngoại giao Anh hồi tháng trước thông báo mời 21 ngoại trưởng các nước dự hội nghị ngoại trưởng G7 diễn ra tại Liverpool từ ngày 10/12 đến 12/12, trong đó có các nước thành viên ASEAN, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nam Phi.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết thông qua hội nghị, London muốn xây dựng một mạng lưới hợp tác quốc tế và "khuyến khích các quốc gia cùng chí hướng làm việc cùng nhau bằng thế mạnh của mình".

Nhóm G7 gồm các nền kinh tế tiên tiến Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản. Anh năm nay giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall, Anh hồi tháng 6, hội nghị quan trọng đầu tiên được tổ chức trực tiếp từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các lãnh đạo cam kết tặng một tỷ liều vaccine Covid-19 cho những nước nghèo trong hơn 12 tháng tới. Các lãnh đạo G7 cũng đồng ý hành động nhiều hơn để giải quyết khủng hoảng khí hậu, gia hạn cam kết quyên góp 100 tỷ USD một năm giúp nước nghèo cắt giảm khí thải carbon.

Vũ Hoàng