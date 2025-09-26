G-Group hợp tác S-Tec phát triển trung tâm an ninh thông minh

Tập đoàn công nghệ G-Group và S-Tec System Vina ký kết hợp tác triển khai hệ thống giám sát an ninh tích hợp AI, nền tảng quản lý điều phối nhân sự thông minh, ngày 25/9.

Theo thỏa thuận, G-Group cung cấp hai giải pháp công nghệ cho S-Tec System Vina, thành viên của S-Tec Hàn Quốc. Đầu tiên là hệ thống Hanet AI Camera tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhận diện khuôn mặt, cảnh báo bất thường và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Cùng với đó, đơn vị sẽ triển khai nền tảng GapoWork hỗ trợ quản lý nhân sự, điều phối công việc và tối ưu vận hành trong tổ chức. Việc kết hợp hai giải pháp được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình quản trị và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Choi Jong Kook, Phó tổng giám đốc S-Tec System Vina và Ông Lê Văn Hoan, Giám đốc Kinh doanh G-Group tham gia ký kết. Ảnh: G-Group

Ông Choi Jong Kook, Phó tổng giám đốc S-Tec System Vina, cho rằng AI là động lực nâng cao năng suất và củng cố lợi thế cạnh tranh. Việc tích hợp AI vào các giải pháp an ninh sẽ giúp xóa bỏ những giới hạn của mô hình truyền thống, đồng thời tạo dựng hệ thống an ninh thông minh, an toàn, có khả năng phản ứng nhanh.

"Hệ thống cũng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường", ông Choi nói, đồng thời đánh giá cao tốc độ phát triển công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt công nghệ AI Camera của Hanet.

Ông Choi Jong Kook, Phó tổng giám đốc S-Tec System Vina phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: G-Group

Đại diện G-Group, ông Hà Trung Kiên - Phó tổng giám đốc đánh giá hợp tác với S-Tec System Vina chứng minh công nghệ Việt đủ năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. "Chúng tôi cam kết đồng hành cùng S-Tec trong việc kiến tạo chuẩn an ninh thông minh mới tại Việt Nam", ông Kiên nói.

S-Tec là tập đoàn an ninh toàn cầu với 22.000 nhân sự, doanh thu hằng năm hơn 800 triệu USD, cung cấp dịch vụ cho nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Lotte, Hanwha. Doanh nghiệp này nổi bật với hệ thống đào tạo, quy trình vận hành quốc tế và khả năng tích hợp công nghệ vào dịch vụ bảo vệ. Việc hợp tác với G-Group được coi là sự ghi nhận năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt.

G-Group hiện sở hữu 8 công ty thành viên, hơn 6.000 nhân sự, phục vụ 30 triệu người dùng, hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm AI Camera, an ninh mạng, AI Digital Workplace, tài chính số và truyền thông đa nền tảng. Tập đoàn khẳng định có năng lực toàn diện từ phần cứng đến nền tảng vận hành, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của đối tác quốc tế.

Ông Hà Trung Kiên, Phó tổng giám đốc G-Group phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: G-Group

Thỏa thuận nối tiếp các hoạt động hợp tác quốc tế trước đó của G-Group, như tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc và phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu cùng đối tác Hàn Quốc. Với quy mô toàn cầu của S-Tec và năng lực công nghệ của G-Group, hợp tác này được hai bên kỳ vọng mở ra chuẩn an ninh thông minh mới, mang lại lợi ích lâu dài cho khách hàng và thị trường.

Hoài Phương