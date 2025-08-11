G-Group hợp tác chiến lược MBV thúc đẩy chuyển đổi số

Tập đoàn công nghệ G-Group và ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) ký hợp tác chiến lược, mở ra tiềm năng cho lĩnh vực công nghệ, tài chính tại Việt Nam.

Ngày 6/8, G-Group và MBV đã ký kết hợp tác chiến lược, mở đầu cho mối quan hệ dài hạn trong lĩnh vực công nghệ và tài chính tại Việt Nam. Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình hợp tác dài hạn.

Đại diện G-Group và MBV tại lễ ký hợp tác chiến lược. Ảnh: G-Group

Cụ thể, G-Group và MBV sẽ tập trung vào các điểm chiến lược gồm: phát triển giải pháp công nghệ phục vụ vận hành nội bộ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, kiểm soát an ninh và rủi ro; truyền thông trên nền tảng số; cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng cho doanh nghiệp và kết nối hệ sinh thái số toàn diện.

G-Group, với thế mạnh về công nghệ và sở hữu hệ sinh thái số đa lĩnh vực như AI Camera, an ninh mạng, vận hành số cho tổ chức, tài chính số và truyền thông cộng đồng, sẽ tư vấn, thiết kế và tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại. Điều này hỗ trợ MBV tối ưu quy trình vận hành, nâng hiệu quả quản trị trong môi trường số.

Ông Phùng Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ G-Group tại buổi lễ. Ảnh: G-Group

MBV sẽ cung cấp các giải pháp ngân hàng linh hoạt cho G-Group, đồng hành phát triển hệ thống giải pháp công nghệ thông tin nghiệp vụ nội bộ. Ông Phùng Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghệ G-Group, nhấn mạnh rằng sự hợp tác không chỉ về công nghệ, mà là sự đồng hành chiến lược để xây dựng mô hình doanh nghiệp tích hợp số.

Ông Lê Xuân Vũ, Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại tại buổi lễ. Ảnh: G-Group

Chung tầm nhìn này, đại diện MBV cho rằng hợp tác sẽ giúp hai bên đổi mới toàn diện, phục vụ khách hàng tốt hơn trong thời đại số, mở ra chương mới trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tuấn Vũ