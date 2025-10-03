G-Dragon sắp trở lại Việt Nam biểu diễn

VPBank đưa "ông hoàng Kpop" G-Dragon đến sân khấu Vinhomes Ocean Park 3 ngày 8/11, đánh dấu lần thứ hai trở lại Việt Nam trong năm nay.

Trên trang cá nhân, G-Dragon nhận hơn 400.000 lượt thích khi thông báo chặng tiếp theo của G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] tại châu Á, lần lượt lưu diễn Osaka (Nhật Bản), Đài Bắc (Trung Quốc), Hà Nội (Việt Nam) và Seoul (Hàn Quốc). Ở các diễn đàn, hàng trăm nghìn khán giả Việt cho biết đã sẵn sàng đón thần tượng trở lại sau ba tháng. "Chúng tôi muốn tiếp tục hòa giọng loạt hit, đắm chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt và tinh thần nghệ thuật độc đáo của G-Dragon ngay tại sân nhà", Facebooker Hà Phương cho hay.

"Ông hoàng Kpop" G-Dragon gây chú ý với fan khi diện áo hoa hồng, đội vương miện ở đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ "World Tour Übermensch" hồi tháng 3. Ảnh: X Candyinyourheart

Đại diện ngân hàng VPBank - nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor) G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] In Hanoi, presented by VPBank - cho biết chương trình dự kiến diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3. Lần thứ hai trong năm đồng hành show có G-Dragon, phía VPBank triển khai nhiều đặc quyền như: mua vé trước, ưu đãi - tặng vé cho khách thỏa mãn điều kiện, dự sound-check (xem G-Dragon tổng duyệt), send off (chào tạm biệt nghệ sĩ sau buổi diễn).

Ban tổ chức chưa tiết lộ danh sách ca khúc, còn fan kỳ vọng giai điệu Power, Home sweet home, Super star, Middle fingers-up, One of a kind và Crayon sẽ vang lên.

Poster thông báo tour diễn của G-Dragon tại Hà Nội ngày 8/11. Ảnh: VPBank

Hồi tháng 6, G-Dragon gây "sốt" khi trở lại Việt Nam biểu diễn tại nhạc hội VPBank K-Star Spark sau 13 năm. Dưới cơn mưa tầm tã, hơn 40.000 khán giả hòa giọng, biến thử thách thời tiết thành khoảnh khắc bùng nổ. Ca sĩ khiến khán giả phát cuồng khi hỏi "Việt Nam, do you love me?" (Việt Nam, các bạn yêu tôi không?). Anh cũng liên tục nói "Cảm ơn" bằng tiếng Việt và nhiều lần cúi gập người để tri ân fan.

G-Dragon hát 'Power' G-Dragon hát "Power" ở sân vận động Mỹ Đình ba tháng trước. Video: Dương Hồng Dung

G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] là chuyến lưu diễn toàn cầu lần thứ ba của nghệ sĩ nhằm quảng bá album phòng thu Übermensch (2025). Khởi động tại Hàn hồi tháng 3, tour diễn gây "bão" khi bán sạch 60.000 vé hai đêm mở màn trong 16 phút. Tiếp nối là chặng Macau với ba đêm liên tiếp chật kín 36.000 người, ghi nhận hơn 7 triệu lượt truy cập hệ thống đặt vé cùng lúc. Ở Paris (Pháp), 29.000 vé tại sân khấu La Défense Arena nhanh chóng hết vé, đưa G-Dragon trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có concert solo lớn nhất tại châu Âu.

"Từ châu Á đến Bắc Mỹ, mỗi điểm dừng chân cho thấy sức hút khổng lồ của nghệ sĩ biểu tượng G-Dragon. Hà Nội được chọn là sân khấu tiếp theo thể hiện vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên bản đồ sự kiện âm nhạc quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đông đảo khán giả ngoại, biến Hà Nội thành tâm điểm của làn sóng âm nhạc toàn cầu", đại diện VPBank nói.

Nhiều năm qua, VPBank đồng hành loạt đêm nhạc có Richard Clayderman, Kenny G, Modern Talking, Westlife, dàn nhạc giao hưởng Vienna hay mới nhất VPBank K-Star Spark. Ngân hàng còn đồng hành 15 giải chạy quy mô, vượt khuôn khổ dịch vụ tài chính, kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện cho khách.

Đông Vệ