G-Dragon gây 'sốt' với áo hoa hồng, vương miện

Khi hát Butterfly, I love it và Who you, ca sĩ 27 tuổi đổi áo khoác xanh đen, tạo điểm nhấn với đôi cánh thiên thần sau lưng. Ảnh: X Soyeop

Ngoài vai trò rapper, ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc, G-Dragon được mệnh danh là "Ông hoàng làng mốt Hàn Quốc" nhờ đóng góp lớn cho ngành công nghiệp thời trang nước này. Naver và nhiều chuyên trang giải trí nhận định G-Dragon mở đầu cho loạt phong cách táo bạo, phá cách ở châu Á, nhất là kiểu tóc, áo quần sặc sỡ. Anh cũng là khách mời thường niên của các tuần thời trang lớn thế giới.