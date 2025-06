G-Dragon 'cháy' cùng chục nghìn fan dưới mưa ở Mỹ Đình

Hà NộiG-Dragon nhảy dưới mưa, được hàng chục nghìn khán giả Việt cổ vũ trong concert ở sân vận động Mỹ Đình, tối 21/6.

"Ông hoàng K-pop" G-Dragon là ngôi sao được mong chờ nhất trong nhạc hội. Anh xuất hiện ở cuối chương trình, đúng lúc trời đổ mưa tầm tã. Ca sĩ mặc áo ba lỗ đỏ, gilet trắng, vest đen, thắt cà vạt chấm bi. G-Dragon mở màn set diễn với Power - ca khúc nói về sức mạnh tinh thần và tình yêu của anh với âm nhạc.

G-Dragon hát 'Power' G-Dragon hát "Power". Video: Dương Hồng Dung

Sau đó, nam thần tượng hát Home Sweet Home và Too Bad - hai nhạc phẩm nằm trong album mới của anh. Nghệ sĩ khép lại màn xuất hiện với Crayon, Crooked, hai bài hát ra mắt từ năm 2013, được nhiều fan Việt thuộc lòng.

Ca sĩ khiến khán giả phát cuồng khi hỏi "Việt Nam, do you love me?" (Việt Nam, các bạn yêu tôi không?). Anh cũng liên tục nói "Cảm ơn" bằng tiếng Việt và nhiều lần cúi gập người để tri ân fan. G-Dragon còn đọc lời ca khúc Home Sweet Home: "I'd never let you go. I Will Be Back" (Tôi sẽ không bao giờ để em ra đi. Tôi sẽ quay lại), như lời hẹn với fan Việt sẽ quay lại biểu diễn lần sau.

G-Dragon hát 'Too Bad' G-Dragon hát "Too Bad". Video: Dương Hồng Dung

Theo số liệu ban tổ chức công bố, đêm nhạc hút gần 40.000 fan. Nhiều sao Việt như Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang, Phương Ly, Diệu Nhi, Rhyder cũng hòa vào đám đông khán giả. Cuối phần diễn của G-Dragon, một fan cố gắng lao lên sân khấu, bị lực lượng an ninh chặn lại. Ngoài hàng chục nghìn người trong sân, phía ngoài sân vận động, nhiều người đứng trong mưa để chờ nghe phần diễn của G-Dragon.

Bùi Hằng, 33 tuổi, nói hụt hẫng vì phần diễn của G-Dragon khá ngắn: "Tôi đã chờ nhiều năm để gặp thần tượng ở Việt Nam nên cảm thấy 30 phút trôi qua chóng vánh. Mong anh sẽ mở concert riêng ở Hà Nội".

Fan mặc áo mưa đứng bên ngoài sân vận động Mỹ Đình, xem các phần trình diễn qua điện thoại. Ảnh: Ngọc Điệp

Trước đó, G-Dragon đến sân bay Nội Bài lúc hơn 21h tối 20/6, được hàng trăm fan Việt ra đón. G-Dragon 38 tuổi, từng có 13 năm làm thủ lĩnh Big Bang - một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. 25 năm hoạt động nghệ thuật, anh tạo sức hút nhờ âm nhạc, phong cách độc đáo.

Ngoài G-Dragon, CL - thành viên nhóm 2NE1 - có màn trình diễn bùng nổ. Rapper hát, nhảy giàu năng lượng, khiến khán giả liên tục hò hét theo.

Tempest hát 'Sóng tình' Tempest hát "Sóng tình". Video: An An

Nhóm Tempest có thành viên người Việt Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) cũng góp mặt trong chương trình. Họ gây bất ngờ khi cover hit Sóng tình (nhạc sĩ Tuấn Khanh). Không chỉ biểu diễn, Hanbin còn dẫn chương trình, làm nóng sân khấu bằng cách nhảy cover một đoạn ca khúc của Big Bang. Trước đó một ngày, anh cùng các thành viên Tempest xuất hiện trên phố đi bộ Hà Nội, nhảy cùng fan.

Quang Hùng MasterD - ca sĩ Việt duy nhất tham gia nhạc hội - biểu diễn Thủy triều, Đừng khóc một mình. Ngoài ra, anh giới thiệu một đoạn nhạc đậm chất văn hóa Việt.

Hà Thu