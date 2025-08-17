FWD Việt Nam ưu đãi thưởng tới 50% phí bảo hiểm năm đầu

FWD Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất", tặng thưởng đến 50% phí bảo hiểm năm đầu cho khách hàng trên toàn quốc.

Khuyến mại áp dụng cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung "FWD Bảo vệ gia tăng" kèm ít nhất ba sản phẩm bổ trợ, với định kỳ đóng phí hàng năm và mức phí từ 15 triệu đồng trở lên. Người tham gia đủ điều kiện có thể lựa chọn một trong hai phương án ưu đãi.

Chương trình khuyến mại được triển khai trên toàn quốc. Ảnh: FWD

Ở phương án thứ nhất, khách hàng chỉ đóng phí bảo hiểm năm đầu, sẽ nhận quà tặng tương ứng 10% phí bảo hiểm thực thu (FYP) của hợp đồng. Phương án thứ 2 áp dụng khi khách hàng đóng phí năm đầu và đóng khoản phí đóng thêm tối thiểu bằng phí bảo hiểm thực thu năm 1 của hợp đồng bảo hiểm chậm nhất vào thời điểm kết thúc thời gian cân nhắc. Khi đó, nếu mức phí bảo hiểm từ 15 đến dưới 50 triệu đồng, khách hàng được thưởng 40% FYP; còn từ 50 triệu đồng trở lên, giá trị thưởng là 50% FYP. Toàn bộ quà tặng cùng phí đóng thêm sẽ được phân bổ trực tiếp vào tài khoản đầu tư thêm của hợp đồng, sau khi trừ 1,5% phí ban đầu theo quy định sản phẩm.

Chương trình áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm được nộp từ 15/8 đến 31/8, phát hành chậm nhất ngày 30/9/2025, và đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Doanh nghiệp cho biết chương trình nhằm gia tăng giá trị bên cạnh quyền lợi bảo vệ thông thường, đồng thời khuyến khích khách hàng duy trì hợp đồng dài hạn, đảm bảo quyền lợi bền vững cho bản thân và gia đình.

Ngọc Lệ