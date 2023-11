FWD Việt Nam nhận giải thưởng truyền thông quốc tế

Công ty bảo hiểm nhân thọ nhận cúp Blue Dragon tại giải thưởng "The Dragon of Asia 2023" nhờ chiến dịch truyền thông xuất sắc vào ngày 27/10.

Năm nay, chiến dịch truyền thông tiếp thị "Press Play" (Tiến bước sống đầy) của FWD Việt Nam đạt điểm cao nhất và thắng cúp Rồng Xanh (Blue Dragon) dành cho chiến dịch xuất sắc theo quốc gia (Best Campaigns by Country) tại sự kiện trao giải The Dragon of Asia 2023. Trước đó, FWD Music Fest - một sự kiện âm nhạc quy mô lớn do công ty tổ chức hàng năm cũng liên tiếp nhận nhiều giải thưởng marketing quốc tế.

Đại diện FWD Việt Nam nhận cúp Rồng Xanh tại giải thưởng "The Dragon of Asia 2023". Ảnh: FWD Việt Nam

Ngay khi "chào sân" vào năm 2016, thông điệp "Sống đầy từ hôm nay" của FWD nhanh chóng nhận sự hưởng ứng trong cộng đồng nhờ tinh thần tích cực, khác biệt trong ngành bảo hiểm, khuyến khích mọi người tận hưởng cuộc sống trọn vẹn từng phút giây trong hiện tại. Đến tháng 8/2022, tiếp nối tinh thần đó, FWD tung ra chiến dịch mới mang tên "Press Play" (Tiến bước sống đầy). Từng câu chuyện bình dị nhưng chân thực đã chạm đến tâm khảm mỗi người. Mỗi số phận, cuộc đời được giới thiệu là nguồn sức mạnh tiếp thêm động lực cho nhiều người dũng cảm theo đuổi đam mê và các mục tiêu trong cuộc sống.

Trong năm 2023, để đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập Tập đoàn FWD tại châu Á, chiến dịch "Tiến bước sống đầy" không chỉ dừng lại ở những câu chuyện truyền cảm hứng giữa đời thực mà còn thúc đẩy và khuyến khích mọi người cùng hành động. Thông qua chuyến xe cùng tên, FWD tiếp tục lan tỏa tinh thần tiến bước sống đầy với con số 10 đặc biệt để đánh dấu 10 năm thành lập công ty tại châu Á (10 tỉnh thành đi qua, 10 nghệ sĩ cùng đồng hành, 10 câu chuyện tiến bước sống đầy tại các địa phương...). Ở từng địa phương đi qua, chuyến xe xuyên Việt của thương hiệu còn tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như hội thảo giáo dục về quản lý tài chính cho trẻ em và gia đình, tặng miễn phí sách quản lý tài chính, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trao quà cho trẻ em mồ côi...

Bên cạnh đó, sự kiện âm nhạc FWD Music Fest được xem là "case study" về cách làm marketing tại Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2018 đến nay, tour âm nhạc này đi tới nhiều tỉnh thành, trở thành một trong những đại nhạc hội được hàng triệu người theo dõi. Thông qua sự kiện, âm nhạc giúp kết nối mọi người với nhau và truyền cảm hứng về một tinh thần lạc quan, tích cực trong mỗi chặng đường của cuộc sống.

Đây là cách làm marketing được các chuyên gia đánh giá tinh tế và mới mẻ để một doanh nghiệp trẻ kể câu chuyện bảo hiểm theo cách tự nhiên và gần gũi. Việc kết nối cảm xúc với khách hàng thông qua âm nhạc là bước đi hiệu quả bởi âm nhạc luôn chứng minh sức mạnh trong việc kết nối khách hàng với thương hiệu mà ngành bảo hiểm luôn cần sự gắn kết, tin tưởng và đồng hành.

Toàn cảnh sự kiện FWD Music Fest 2023 được tổ chức tại TP HCM, vào ngày 9/9. Ảnh: FWD Việt Nam

Năm 2023, sự kiện âm nhạc được tổ chức hoành tráng hơn bởi đánh dấu hành trình 10 năm truyền cảm hứng sống đầy và thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm của Tập đoàn FWD tại châu Á. Theo đó, chương trình có sân khấu 360 độ ấn tượng, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem livestream trên các nền tảng trực tuyến của FWD và ứng dụng VieON, hơn 840.000 lượt tương tác trên mạng xã hội, hơn 66 triệu views TikTok dưới hashtag "#FWDMusicFest2023".

FWD Music Fest 2023 còn đứng vị trí Top 2 sự kiện nổi bật nhất trên mạng xã hội trong tháng 9 bên cạnh nhiều chương trình, sự kiện lớn của các nhà đài và các thương hiệu hàng tiêu dùng lớn khác. Đây đều là những con số thể hiện sức hút từ câu chuyện âm nhạc của FWD.

FWD đã cho thấy khả năng triển khai sáng tạo các hoạt động marketing với cách kể chuyện mới lạ giúp hiện thực hóa tầm nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm. Theo đó, bảo hiểm vẫn là sự bảo vệ nhưng là sự bảo vệ chủ động và tích cực; không còn là nỗi sợ hãi và lo âu mà thay vào đó là những câu chuyện truyền cảm hứng để mọi người hân hoan vui sống và tự tin thực hiện những kế hoạch trong tương lai.

Được khởi xướng từ năm 2000, "The Dragon of Asia 2023" là sân chơi chuyên nghiệp, quy mô quốc tế của các nhà làm marketing tại châu Á, nơi hàng năm vinh danh các chiến dịch truyền thông tiếp thị xuất sắc trong mỗi hạng mục dự thi, cũng như chiến dịch xuất sắc theo quốc gia và ở châu Á. Mỗi chiến dịch thắng giải cần phản ánh các tiêu chuẩn cao nhất của ngành về mức độ phù hợp chiến lược, tính độc đáo, khả năng thực hiện và hiệu quả sáng tạo, sự đa dạng của truyền thông tiếp thị trên khắp châu Á cũng như những vấn đề mà các thương hiệu đang phải đối mặt.

Hà My