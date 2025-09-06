FWD Việt Nam khai trương văn phòng mới tại TP HCM

FWD Việt Nam khai trương văn phòng Kinh doanh và Trung tâm Dịch vụ Khách hàng rộng gần 1.000 m2, tại tòa nhà Sky Gate, TP HCM, ngày 5/9.

Văn phòng mới của FWD đặt tại các tầng 7, 10 và 11, tòa nhà Sky Gate, số 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP HCM, nằm giữa trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất. Toàn bộ hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng trước đây tại tòa nhà CIENCO, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đã được chuyển về địa điểm này.

Văn phòng mới được thiết kế với sắc cam chủ đạo - màu sắc đặc trưng của thương hiệu. Ảnh: FWD Việt Nam

Không gian văn phòng được thiết kế hiện đại theo phong cách mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên, kết hợp màu sắc thương hiệu trẻ trung. FWD dành riêng tầng 10 làm khu vực tiếp khách, thiết kế thân thiện, tạo cảm giác thoải mái ngay từ khi bước vào. Ngoài không gian chung, công ty bố trí phòng riêng cho khách VIP để đảm bảo sự riêng tư và chuyên nghiệp. Bên cạnh cơ sở vật chất, FWD cũng tận dụng thế mạnh về công nghệ kỹ thuật số để mang đến cho khách hàng trải nghiệm nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Không gian làm việc được thiết kế mở. Ảnh: FWD Việt Nam

Văn phòng mới được xây dựng theo định hướng bền vững, ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu ánh sáng tự nhiên. Không gian làm việc được trang trí nhiều cây xanh tạo bầu không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, FWD cũng đầu tư vào các khu vực huấn luyện đa năng, phòng họp và góc thư giãn, nhằm tạo không gian khuyến khích sự sáng tạo và kết nối cho đội ngũ tư vấn.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng thành viên ban lãnh đạo trong sự kiện khai trương văn phòng mới. Ảnh: FWD Việt Nam

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam, cho biết, văn phòng tại Sky Gate là văn phòng thế hệ mới của FWD, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời tạo không gian làm việc cởi mở, sáng tạo và gắn bó cho nhân viên.

"Chúng tôi có những thay đổi quan trọng về phong cách phục vụ để không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, thuận tiện cho khách hàng mà còn tạo ra một môi trường làm việc hiện đại, nhằm tăng cường sự cởi mở, gắn kết và hiệu quả hoạt động cho các nhân sự tại đây", ông Minh chia sẻ.

Nhân viên FWD Việt Nam chụp ảnh trong sự kiện khai trương văn phòng mới. Ảnh: FWD Việt Nam.

Đại diện FWD cũng cho biết, việc khai trương văn phòng mới tại TP HCM, cùng với sự ra mắt sản phẩm "FWD Bảo vệ gia tăng" và chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất", thể hiện nỗ lực của FWD nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đồng thời, đây cũng là cột mốc quan trọng cho thấy định hướng đầu tư lâu dài và bền vững của FWD tại thị trường Việt Nam.

Minh Ngọc