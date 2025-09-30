FWD Việt Nam hợp tác Visa thúc đẩy trải nghiệm bảo hiểm số

FWD Việt Nam hợp tác Visa nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm bảo hiểm số an toàn, linh hoạt kèm ưu đãi cá nhân hóa và phương thức thanh toán hiện đại.

Sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị được tổ chức ngày 26/9 tại GEM Center, TP HCM. Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam cho biết, sự kiện là bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ, để số hóa bảo hiểm và mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam cùng bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào ký kết hợp tác. Ảnh: FWD Việt Nam

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ kết hợp thế mạnh thanh toán của Visa cùng các giải pháp bảo hiểm nhân thọ của FWD, mở ra trải nghiệm bảo vệ linh hoạt, an toàn, cá nhân hóa cho khách hàng tại Việt Nam.

Người dùng có thể đóng phí bảo hiểm bằng thẻ Visa và lựa chọn trả góp qua giải pháp Visa Instalment Solutions. Hình thức này giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tham gia bảo hiểm và quản lý chi tiêu chủ động.

Song song đó, nền tảng Visa Offers Platform mang đến các ưu đãi cá nhân hóa theo thời gian thực, phù hợp với nhu cầu và thói quen tiêu dùng. Giải pháp giúp tăng mức độ gắn kết, đồng thời nâng cao giá trị từ các chương trình tri ân mà FWD Việt Nam triển khai cho khách hàng thân thiết.

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, sự hợp tác cùng Visa mang lại tính linh hoạt và cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm giao dịch an toàn. Visa ứng dụng công nghệ xác minh tên chủ thẻ (Account Name Inquiry) và lưu trữ thông tin thẻ bảo mật (Credential-on-File), giúp xử lý thông minh, cho phép thanh toán tự động, hạn chế gián đoạn, giảm thiểu rủi ro gian lận. Mỗi giao dịch đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sự an tâm cho khách hàng.

Đội ngũ Visa và FWD Việt Nam. Ảnh: FWD Việt Nam

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam, cho biết tại đơn vị, bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ mà còn là hành trình mang lại sự yên tâm và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. "Hợp tác với Visa là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, để tạo ra những trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và hiện đại hơn", ông Minh nói.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, nhấn mạnh Visa đồng hành các đối tác thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số an toàn, đồng thời tin tưởng việc kết hợp công nghệ thanh toán toàn cầu với giải pháp bảo hiểm từ FWD Việt Nam sẽ mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm, gia tăng giá trị tài chính cho cộng đồng. Hợp tác này được xem là cột mốc, góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, thúc đẩy sự phát triển của bảo hiểm số và thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Hoàng Đan