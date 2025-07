FWD Việt Nam được vinh danh tại nhiều giải thưởng

FWD Việt Nam được vinh danh tại hai giải thưởng Insurance Asia Awards 2025 và Industrie 4.0 Awards nhờ đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ và tăng cường kết nối cộng đồng.

Cụ thể, tại giải thưởng Insurance Asia Awards, FWD Việt Nam được xướng tên ở hai hạng mục: "Health Insurance Initiative of the Year - Sáng kiến Bảo hiểm Y tế của năm" dành cho sản phẩm FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0 và "Marketing Initiative of the Year - Sáng kiến tiếp thị của năm" với sự kiện FWD Cung đường Sống đầy. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm và môi giới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do tạp chí Insurance Asia tổ chức từ năm 2016. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia tài chính, lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn kiểm toán và công ty tư vấn chiến lược trong khu vực.

Đại diện FWD Việt Nam nhận giải ở lễ trao giải Insurance Asia Awards, tổ chức tại Singapore. Ảnh: FWD

Giải thưởng dành cho sản phẩm FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0 là sự ghi nhận quốc tế đối với năng lực thiết kế sản phẩm của FWD Việt Nam. Bên cạnh việc bảo vệ tài chính trước rủi ro sức khỏe thể chất, sản phẩm này còn mang đến quyền lợi điều trị sức khỏe tinh thần và mở rộng phạm vi bảo vệ toàn cầu, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các phương pháp y khoa tân tiến tại các quốc gia hàng đầu thế giới.

FWD được vinh danh tại lễ trao giải "Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - Industrie 4.0 Awards" lần thứ 4. Ảnh: FWD

Bên cạnh các giải thưởng quốc tế, FWD Việt Nam còn được vinh danh tại lễ trao giải "Industrie 4.0 Awards" ở hạng mục "Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số", tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 6. Sự ghi nhận này là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ, đặc biệt trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi lên nền tảng điện toán đám mây (Cloud). Với hệ thống công nghệ hiện đại, FWD Việt Nam triển khai quy trình tư vấn bảo hiểm rõ ràng, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật mới, đồng thời không ngừng nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Theo đại diện doanh nghiệp, những thành tựu đạt được là kết quả của chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp giữa sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thấu hiểu nhu cầu và tầm nhìn "thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm" mà FWD Việt Nam kiên định theo đuổi.

Minh Ngọc