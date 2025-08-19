FWD Việt Nam 6 năm liền được HR Asia vinh danh

Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam năm thứ 6 liên tiếp được tạp chí HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đồng thời giành thêm ba giải thưởng khác tại HR Asia Awards 2025.

HR Asia Awards 2025 là giải thưởng do Tạp chí Nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia tổ chức ngày 14/8 tại TP HCM, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và mức độ gắn kết cao.

Năm nay, bên cạnh giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", FWD Việt Nam còn được vinh danh tại các hạng mục: Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên Tuyệt vời nhất, Doanh nghiệp Dẫn đầu Công nghệ và Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI) Nổi bật nhất.

FWD Việt Nam được vinh danh tại 4 hạng mục. Ảnh: FWD Việt Nam

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, DEI là một trụ cột quan trọng trong chiến lược nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. Công ty hướng tới xây dựng môi trường nơi mọi nhân viên, bất kể giới tính, độ tuổi, xuất thân hay quan điểm sống, đều có cơ hội bình đẳng để phát triển và cống hiến.

Một điểm nổi bật trong chiến lược DEI của FWD là thúc đẩy bình đẳng giới. Hiện nay, FWD có hơn 60% nhân viên nữ và hơn 40% lãnh đạo nữ trong ban quản lý. Để hỗ trợ sự phát triển bền vững của đội ngũ này, FWD đã triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu Female Leadership Program nhằm giúp các nữ lãnh đạo nâng cao kỹ năng quản trị, phát triển tư duy chiến lược và khẳng định vai trò dẫn dắt trong tổ chức. Nhờ đó, nhiều sáng kiến, đóng góp của nữ lãnh đạo đã góp phần đổi mới sản phẩm, dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp.

Tinh thần DEI cũng thể hiện trong chính sách phúc lợi, với các gói bảo hiểm được cá nhân hóa theo từng giai đoạn cuộc sống, từ nhân viên trẻ mới ra trường đến những người đã lập gia đình hoặc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhờ đó, DEI trở thành chất xúc tác cho sự hợp tác đa chiều, giúp nhân viên cảm thấy an toàn khi bày tỏ quan điểm, góp phần tạo ra sáng kiến cải tiến quy trình, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

FWD Việt Nam hướng tới việc xây dựng môi trường nơi tất cả nhân viên đều có cơ hội bình đẳng để phát triển. Ảnh: FWD Việt Nam

Năm 2025, FWD triển khai chủ đề nội bộ "Sống đầy Chất Tôi", khuyến khích nhân viên thể hiện bản sắc và giá trị cá nhân. Thông điệp này được lan tỏa qua nhiều hoạt động nhân các dịp đặc biệt như Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên và sự kiện Tự Hào Chất Tôi tổ chức thường niên vào tháng 6. Đây là không gian để nhân viên chia sẻ câu chuyện cá nhân, qua đó tôn vinh sự đa dạng về trải nghiệm, cá tính và quan điểm, từ đó tăng cường sự thấu hiểu trong tập thể.

Theo đại diện FWD Việt Nam, DEI không phải một dự án ngắn hạn mà là hành trình liên tục được làm mới, phù hợp với bối cảnh xã hội và nhu cầu nhân viên. Đây là nền tảng để doanh nghiệp thu hút, giữ chân nhân tài và xây dựng cộng đồng làm việc sáng tạo, bền vững.

"Những giải thưởng từ HR Asia là sự ghi nhận ý nghĩa cho nỗ lực xây dựng và nuôi dưỡng nhân tài tại FWD. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng trong suy nghĩ, kinh nghiệm và bản sắc là động lực thúc đẩy sự phát triển của cả cá nhân và tổ chức", bà Nguyễn Kim Mai Thư, Phó tổng giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực FWD Việt Nam chia sẻ.

Minh Ngọc