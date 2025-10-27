FWD mở rộng mô hình tổng đại lý ngành bảo hiểm

FWD Việt Nam phát triển mô hình tổng đại lý, mở rộng cơ hội nghề nghiệp dài hạn cho các nhà quản lý tư vấn tài chính, hướng tới hệ thống phân phối bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tiềm năng tiếp cận khách hàng ngày càng lớn. Yếu tố này là cơ hội cho những cá nhân có tinh thần khởi nghiệp, mong muốn khẳng định bản thân và sẵn sàng đón nhận thử thách với vai trò "Giám đốc văn phòng tổng đại lý"- (GAD). Vị trí này mang lại thành tựu cá nhân, vừa tạo ra giá trị cho đội ngũ, khách hàng và cộng đồng địa phương.

Chương trình Khởi động kinh doanh cho toàn hệ thống Tổng đại lý của FWD Việt Nam năm 2025. Ảnh: FWD Việt Nam

Mô hình tổng đại lý (GA) đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm, song mỗi doanh nghiệp có cách triển khai khác nhau. Ở FWD Việt Nam, mô hình này được định hình như "doanh nghiệp trong doanh nghiệp", với quy trình vận hành gần như độc lập nhưng vẫn nhận được sự đầu tư và hỗ trợ toàn diện từ công ty. Trong tổng thể này, GAD đóng vai trò như chủ doanh nghiệp tại địa phương, vừa hoạch định chiến lược, xây dựng đội ngũ, vừa là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam, cho biết đơn vị xem GA là kênh phân phối quan trọng, là yếu tố cho thấy sự đa dạng hóa, gắn kết và phục vụ khách hàng.

"Chúng tôi cam kết đồng hành và đầu tư toàn diện để các GAD và đội ngũ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh, phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời tạo dựng sự nghiệp vững chắc cho chính mình", ông Minh nói.

Từ ngày đầu thành lập văn phòng cho đến các giai đoạn phát triển sau này, các GAD luôn nhận được sự đồng hành xuyên suốt từ FWD Việt Nam. Song song chính sách thu nhập cạnh tranh, đơn vị còn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ kỹ thuật số, đào tạo huấn luyện và xây dựng thương hiệu, tạo nền tảng vững chắc để các GAD phát triển văn phòng hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, FWD Việt Nam áp dụng mô hình vận hành tinh giản, giúp tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, hệ sinh thái kỹ thuật số được đầu tư bài bản thông qua các công cụ tư vấn bảo hiểm và tại mọi điểm chạm với khách hàng, giúp quá trình tư vấn và chăm sóc khách hàng trở nên liền mạch, thuận tiện hơn. Mô hình phục vụ và vận hành này phù hợp với yêu cầu của luật bảo hiểm mới, còn đáp ứng tốt kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng tại các đô thị hiện đại.

FWD Việt Nam đang xây dựng môi trường lý tưởng cho sự phát triển dài hạn của mô hình tổng đại lý. Ảnh: FWD Việt Nam

Đại diện hãng bảo hiểm đánh giá, chiến lược phát triển GA của đơn vị đang mở ra cơ hội đặc biệt cho những quản lý tư vấn tài chính giàu kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Thay vì chỉ phát triển sự nghiệp cá nhân, họ có thể bước lên vai trò người làm chủ doanh nghiệp, trực tiếp xây dựng hệ thống và góp phần trực tiếp vào sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Với chính sách hỗ trợ rõ ràng, quy trình tinh gọn, hệ sinh thái đào tạo toàn diện và nền tảng số hóa, FWD Việt Nam đang xây dựng môi trường lý tưởng cho sự phát triển dài hạn của GA.

Hoàng Đan