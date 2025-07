Fusion ưu đãi dịch vụ nghỉ dưỡng cho thành viên Fusionlife

Là một trong những thương hiệu hàng đầu về du lịch chăm sóc sức khỏe, tập đoàn Fusion hiện sở hữu và quản lý 23 khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại Việt Nam, Thái Lan.

u khách có thể trải nghiệm Fusion Resort & Villas Đà Nẵng, Fusion Resort Cam Ranh, Maia Resort Quy Nhơn, The Ocean Resort by Fusion Quy Nhơn, cùng các địa điểm khác như Alba Wellness Valley by Fusion tại Huế, Fusion Suites Phuket Patong và các khu nghỉ dưỡng thành phố sôi động như Fusion Original Saigon Centre, Fusion Suites Sài Gòn, Fusion Suites Vũng Tàu và Glow Bangkok Riverside. Nếu thích trải nghiệm kết hợp công tác, bạn có thể tham khảo Hiive by Fusion Bình Dương và Hiive by Fusion Bình Dương New City.

Fusion đang có kế hoạch mở rộng với mục tiêu 50 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại khu vực châu Á vào năm 2028. Xem thêm thông tin và đăng ký chương trình hội viên Fusionlife tại đây.