Fury sẽ giải nghệ sau trận gặp Whyte

AnhNhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury khẳng định sẽ treo găng sau khi thượng đài với đồng hương Dillian Whyte để bảo vệ danh hiệu WBC.

"Mọi thứ sẽ khép lại. Thắng đẹp tại đây tối thứ Bảy, thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Tôi yêu từng giây của tuần này", Fury nói trong buổi tập mở tại BOXPARK Wembley ngày 19/4. "Tôi đã trải qua chặng đường dài, với rất nhiều thăng trầm. Tôi sắp 34 tuổi rồi, vậy là 20 năm thi đấu nhà nghề. Như vậy là đủ rồi. Tôi cần làm nhiều việc khác, như chăm sóc vợ và con cái, cũng như tận hưởng cuộc sống".

Fury và Whyte chạm mặt tại Wembley trong hoạt động quảng bá cho màn so găng cuối tuần này. Ảnh: Round 'N' Bout

Ở buổi họp báo đầu tiên hâm nóng trận đấu vào tháng trước, Fury khẳng định chỉ tập trung cho việc bảo vệ danh hiệu, chứ không phải điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng đến buổi tập mở cùng HLV SugarHill Steward ngày 19/4, tay đấm 33 tuổi quay ngoắt thái độ và khẳng định sẽ giải nghệ, bất chấp kết quả màn bảo vệ danh hiệu.

Fury tiết lộ sẽ cụng ly với ông bầu Frank Warren để khép lại đêm thi đấu và sự nghiệp viên mãn, sau màn thượng đài với Whyte. Anh kể: "Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình trên võ đài. Tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực và năng lượng có trong cơ thể vào đêm thứ Bảy. Phần còn lại của nó là ý muốn của Chúa. Vì vậy, tôi sẽ cụng ly với Warren để khép lại sự nghiệp thành công, dù điều gì xảy ra ở trận đấu tới".

Trận đấu sắp tới là lần đầu Fury thượng đài ở quê nhà, từ sau hai lần so găng Sefer Seferi ở Manchester và Francesco Pianeta ở Belfast năm 2018. Cả năm trận sau đó của Fury đều diễn ra ở Mỹ, ba trong số đó là đụng Wilder - người giữ đai hạng nặng WBC giai đoạn 2015-2020.

Fury cũng chưa từng thượng đài tại Wembley. Anh mới đến sân vận động này một lần, với tư cách khán giả, ở trận đấu bóng bầu dục giữa hai đội Los Angeles Rams và Cincinnati Bengals ngày 27/10/2019. Về điều này, Fury nhấn mạnh: "Đó không phải là tham vọng của tôi. Tôi không đặt ra mục tiêu phải thượng đài ở Wembley, Old Trafford, York Hall Bethnal Green, Madison Square Garden hay MGM Grand Garden".

Về quyết định của Fury, ông bầu Warren nói: "Nếu Fury treo găng, tôi sẽ hết lòng ủng hộ anh ấy. Bởi Fury là người bước vào võ đài và chiến đấu. Đó là quyết định của Fury. Nhưng ai biết trước được tương lai? Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra sau cuộc chiến".

Bố của Fury, ông John Fury cũng không tin con trai sẽ sớm treo găng. "Tyson nổi điên như một con ếch vậy. Nó sẽ làm gì nếu không có quyền Anh? Quyền Anh là cuộc sống của con trai tôi", John nói với báo Anh Sunsport.

Hồi tháng 10/2021, Fury khép lại loạt ba trận đánh khi thắng knock-out Wilder trong trận bảo vệ đai WBC hạng nặng và The Ring tại Las Vegas. Anh nhờ đó trở thành võ sĩ hạng nặng thứ ba, sau Floyd Patterson và Muhammad Ali đạt cột mốc hai lần giành được danh hiệu The Ring. Trước đó, Fury thống nhất các đai WBA (Super), IBF, WBO, IBO và danh hiệu The Ring sau khi đánh bại Wladimir Klitschko năm 2015.

Hồng Duy