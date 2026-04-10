Fursys đẩy mạnh kết nối sinh viên qua chương trình học bổng

Ngày 10/4, Fursys Việt Nam tổ chức chương trình trao học bổng kết hợp tham quan nhà máy và showroom nội thất văn phòng dành cho sinh viên Đại học Bách khoa TP HCM, hướng đến tăng cường kết nối với nguồn nhân lực kỹ thuật trẻ. Hoạt động nằm trong chiến lược mở rộng hiện diện và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Ban lãnh đạo Fursys trao học bổng cho sinh viên Bách Khoa. Ảnh: Fursys Việt Nam

Chương trình gồm 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng. Sinh viên được tham gia chương trình tập sự có lương tại nhà máy Fursys Việt Nam ở Đồng Nai trong ba tháng sau khi tốt nghiệp. Sau thời gian này, doanh nghiệp sẽ xem xét tuyển dụng chính thức. Đối tượng là sinh viên năm cuối hệ đại học chính quy năm học 2025-2026 thuộc các ngành Quản lý công nghiệp, Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ vật liệu và Kỹ thuật xây dựng.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc kết hợp học bổng với trải nghiệm thực tế nhằm giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường sản xuất, đồng thời tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty. Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên tham quan nhà máy Fursys tại Đồng Nai, tìm hiểu quy trình sản xuất nội thất từ khâu vật liệu đến lắp ráp, hoàn thiện.

Sinh viên Đại học Bách Khoa tham quan showroom nội thất văn phòng của Fursys Việt Nam. Ảnh: Fursys Việt Nam

Đoàn cũng tham quan showroom (cửa hàng) Fursys tại TP HCM, nơi doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp nội thất văn phòng và xu hướng thiết kế không gian làm việc. Hoạt động giúp sinh viên có góc nhìn tổng thể từ sản xuất đến ứng dụng sản phẩm trong môi trường doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, Fursys đồng thời giới thiệu năng lực sản xuất và chiến lược phát triển tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện vận hành nhà máy tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) và showroom (cửa hàng) tại TP HCM, cung cấp giải pháp nội thất cho doanh nghiệp thiết lập và nâng cấp không gian làm việc.

Showroom nội thất văn phòng Fursys Việt Nam. Ảnh: Fursys Việt Nam

Cuối tháng 11 năm 2025, Fursys mở showroom đầu tiên tại TP HCM, trưng bày các dòng sản phẩm bàn ghế công thái học, module nội thất văn phòng và sofa. Song song đó, doanh nghiệp triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Giai đoạn một của nhà máy tại Nhơn Trạch đã vận hành với khoảng 450 nhân sự, công suất khoảng một triệu sản phẩm mỗi năm.

Giai đoạn hai dự kiến khởi công với diện tích sàn 80.000 m2, nâng công suất lên hai triệu sản phẩm mỗi năm, trước khi triển khai giai đoạn ba vào năm 2028. Khi hoàn thiện, nhà máy dự kiến sử dụng khoảng 1.000 lao động với mức độ tự động hóa cao.

Fursys đánh giá Việt Nam là thị trường trọng điểm ngoài Hàn Quốc nhờ tăng trưởng kinh tế ổn định, dân số trẻ và nhu cầu nâng cấp môi trường làm việc. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối với sinh viên, đồng thời phát triển nguồn nhân lực phục vụ kế hoạch mở rộng trong thời gian tới.

Thái Anh