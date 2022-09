FUNiX và Udemy cung cấp giải pháp đào tạo cho doanh nghiệp

FUNiX phối hợp cùng Udemy cung cấp giải pháp đào tạo cho doanh nghiệp theo các tiêu chí như đáp ứng sự thay đổi của thị trường, tính cá nhân hóa cao…

Tại hội thảo "Giải pháp đào tạo online hiệu quả Udemy - FUNiX" (Udemy Business - An efficient way to foster talent development) vào ngày 16/9, ông Richard Qiu - Chủ tịch New Ventures tại Udemy nhận định, bối cảnh thế giới liên tục thay đổi. Sự chuyển dịch hình thức lao động cũng đang thúc đẩy việc học hỏi để thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Diễn giả chia sẻ, theo nghiên cứu của Gartner, 59% lãnh đạo nhân sự ưu tiên việc xây dựng kỹ năng quan trọng trong 2022. Khảo sát của Deloitte cũng chỉ ra 71% CEO đang chuẩn bị cho sự thay đổi về nguồn lực và phát triển nhân sự. Nhiều kỹ năng bổ trợ đã trở thành thiết yếu, bắt buộc phải có . Trong đó, các doanh nghiệp cần trang bị cho nhân viên các kỹ năng đa dạng, từ Excel và cơ sở dữ liệu đến giao tiếp, quản lý con người, để có thể đạt kết quả kinh doanh tốt nhất.

Ông Richard Qiu - Chủ tịch New Ventures tại Udemy trình bày tại hội thảo. Ảnh: FUNiX

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến, ông Richard Qiu đánh giá trong bối cảnh mới này, doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng và nâng cao kỹ năng nhân sự để duy trì tính cạnh tranh. Xu hướng làm việc từ xa hay kết hợp giữa văn phòng và trực tuyến đang diễn ra khắp nơi. Theo đó, chuyển đổi số khiến doanh nghiệp phải thay đổi liên tục để thích ứng.

"Trong bối cảnh đó, đào tạo trực tuyến là chìa khóa cốt lõi để doanh nghiệp phát triển" - ông nói thêm.

Từ đó, ông Richard Qiu giới thiệu Udemy Business, giải pháp đào tạo cho doanh nghiệp nhằm giúp các tổ chức hóa giải bài toán đào tạo nội bộ. Đây là hệ sinh thái các khóa học đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực, bộ kỹ năng khác nhau với nhiều phương pháp học tập linh hoạt trên thiết bị điện tử.

Theo đó, người học có thể học mọi nơi, mọi lúc. Trên nền tảng Udemy, học viên có thể tự điều chỉnh tốc độ hay xem video bài giảng tùy theo khả năng tiếp thu cá nhân. Để đánh giá chính xác chất lượng học tập, Udemy Business có giải pháp đánh giá sau một khoảng thời gian học.

Song song, hệ sinh thái có đội ngũ hỗ trợ làm việc với từng khách hàng để xây dựng các chương trình đào tạo mang lại tác động tối ưu cho doanh nghiệp. Về gợi ý học tập, Udemy dùng công nghệ tiên tiến để đề xuất các khóa học phù hợp, dựa trên dữ liệu lịch sử và lộ trình học của những người từng học trước đó.

"Các công cụ phân tích dữ liệu được ứng dụng để tối ưu hóa hiệu quả đào tạo" - ông giới thiệu thêm.

Hội thảo thu hút nhiều đại diện doanh nghiệp Việt. Ảnh: FUNiX

Hiện, FUNiX là đại diện duy nhất của Udemy tại Việt Nam. Theo ông Richard Qiu, sự hợp tác giữa FUNiX và Udemy là bước tiến quan trọng giúp xóa nhòa khoảng cách tri thức giữa các công ty Việt với đơn vị hàng đầu thế giới. Sự kiện này có thể mang đến cho doanh nghiệp những khóa học tốt nhất từ Udemy, thường xuyên cập nhật qua phản hồi của người học và được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Nền tảng này có hơn 300 khóa học có phụ đề tiếng Việt. Đồng thời, Udemy đang hợp tác cùng FUNiX để các chuyên gia người Việt làm lại khóa học thu hút nhiều người học nhất bằng tiếng Việt và phát triển nội dung mới phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bản địa.

Hiện, Udemy đã cung cấp nền tảng học tập end-to-end. Tuy nhiên, mỗi công ty có nhu cầu khác nhau, Udemy sẽ tiếp tục làm việc chi tiết để ra phương án tối ưu hơn. Trong đó, đội ngũ FUNiX sẽ tư vấn kỹ lưỡng với cách doanh nghiệp để có sự lựa chọn phù hợp.

Ông Nguyễn Thành Nam - Nhà sáng lập FUNiX chia sẻ, Việt Nam là quốc gia đầu tư lớn cho giáo dục và có sự thích nghi tốt với internet và xã hội số. "FUNiX và Udemy sẽ góp phần hiện thực hóa giấc mơ tiếp cận giáo dục chất lượng quốc tế với chi phí hợp lý cho mọi người dân, doanh nghiệp Việt", ông khẳng định.

Ông Nguyễn Thành Nam - Nhà sáng lập FUNiX. Ảnh: FUNiX

Buổi hội thảo còn có sự tham gia nhiều đại diện doanh nghiệp tại Việt Nam như TnTech, RikkeiSoft, VTI, FPT Polytechnic... Chị Lê Minh Hương - Quản lý Nhân sự Công ty Sotatek cho biết, doanh nghiệp đã sử dụng giải pháp Udemy Business trong một năm với gói nhỏ cho từng phòng ban. Hiện, Sotatek coi đây là công cụ để nhân viên sử dụng khi cần tham khảo, mở rộng kiến thức, chưa khai thác các tính năng như theo dõi đánh giá. Hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu thêm về những tính năng quản lý học tập này.

"Chúng tôi rất hài lòng với giải pháp giáo dục này và dự định sẽ mở rộng sử dụng Udemy Business trong tương lai", chị nói thêm.

Quỳnh Anh - Vân Nguyễn