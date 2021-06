FUNiX trao 4.500 suất học bổng lập trình cho học sinh STEAM for Vietnam

FUNiX cùng STEAM for Vietnam trao học bổng lập trình trực tuyến trị giá đến 15 tỷ đồng nhằm tạo cơ hội tiếp cận kiến thức IT cho hàng nghìn học sinh.

Ngày 27/6, quỹ STEAM for Vietnam khởi động Trại hè Lập trình 2021 dành cho trẻ em yêu thích công nghệ lứa tuổi 8-12. Trại hè Lập trình triển khai hai khóa học: Nhập môn Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch dành cho học sinh từ 8 đến 16 tuổi lần đầu tiên học lập trình và Nhập môn Khoa học Máy tính với Python đối với đối tượng từ 12 đến 16 tuổi. Ban tổ chức dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 15.000 học sinh.

Các lớp học diễn ra trực tuyến vào sáng chủ nhật hàng tuần và được giảng dạy trực tiếp bởi các kỹ sư công nghệ người Việt ở Thung lũng Silicon (Mỹ), dự kiến kết thúc vào ngày 15/8.

Đồng hành cùng STEAM for Vietnam, dựa vào kết quả học tập của học sinh sau khi hoàn thành các khóa học tại STEAM for Vietnam, FUNiX sẽ trao học bổng cho 30% học sinh hoàn thành khóa học, gồm một trong hai khóa Lập trình Cơ bản hoặc Lập trình phần mềm di động tại FUNiX.

STEAM for Vietnam đặt mục tiêu triển khai chương trình học lập trình đến 15.000 học sinh phổ thông.

Theo đó, 1% học sinh có kết quả tốt nhất chương trình nhận học bổng Kim cương (trị giá 10 triệu đồng, miễn phí học phí); 9% có kết quả tốt tiếp theo nhận học bổng vàng (5 triệu đồng, giảm 50% học phí) và 20% học sinh có kết quả tốt kế tiếp nhận học bổng bạc (2,5 triệu đồng, giảm 25% học phí). Với mục tiêu triển khai chương trình đến 15.000 học sinh phổ thông, dự kiến tổng trị giá học bổng từ FUNiX lên đến hơn 15 tỷ đồng.

Hạn đăng ký các khóa học của Trại hè lập trình năm 2021 của STEAM for Vietnam là 25/6. Độc giả đăng ký chương trình tại đây.

Đây là lần thứ hai FUNiX đồng hành cùng Quỹ STEAM for Vietnam tài trợ học bổng lập trình cho trẻ em Việt Nam. Trước đó, FUNiX trao học bổng cho hơn 500 học sinh tham gia và hoàn thành Học kỳ mùa xuân của STEAM for Vietnam diễn ra từ tháng 1. Đây là các học sinh có kết quả học tập tốt tại các Khóa học của STEAM for Vietnam, nhận mức học bổng 100%, 50% và 25% các khóa học Lập trình Cơ bản và Lập trình di động tại FUNiX.

Không chỉ tài trợ hoàn toàn hoặc miễn giảm học phí các khóa học lập trình trực tuyến, FUNiX còn hỗ trợ kết nối thực tập và làm việc cho học viên. Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh có thể tiếp tục chinh phục các chứng chỉ còn lại để đi làm hoặc lấy bằng cử nhân công nghệ thông tin hoặc theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp xa hơn.

Đại diện FUNiX cho biết học bổng từ đơn vị sẽ tạo bước đệm vững chắc để học sinh sau khi hoàn thành khóa học nhập môn từ STEAM for Vietnam như Tư duy Máy tính, Khoa học Máy tính, và Robotics sẽ được tiếp tục học công nghệ thông tin chuyên sâu hơn.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng, người sáng lập STEAM for Vietnam chia sẻ, khởi sự từ năm 2020, chương trình đã thu hút được hơn 18.000 đăng ký từ học sinh Việt Nam ở 34 quốc gia trên thế giới. Trong năm đầu tiên triển khai, đơn vị thu hút hơn 81.000 giờ học, tương tác với giảng viên và hơn 13.400 dự án lập trình Scratch thực hiện. Hiện, STEAM for Vietnam là đối tác của UNICEF với định hướng mạng giáo dục STEAM đến với hơn 20 triệu trẻ em trong 5 năm tới.

Nhà sáng lập S4VN nhận định, học sinh nên bắt đầu học lập trình và làm quen với công nghệ từ khoảng 8 tuổi. Ở độ tuổi này, các em học nhanh và cũng rất sáng tạo để có thể làm ra được những sản phẩm đầu tiên. Những thành công nhỏ như vậy sẽ giúp các em có cảm hứng để đi xa. Đó là con đường để đào tạo ra những nhà công nghệ giỏi trong tương lai.

Nhà sáng lập STEAM for Vietnam Trần Việt Hùng (phải) gặp gỡ Nhà sáng lập FUNiX Nguyễn Thành Nam.

Hợp tác cùng FUNiX, tiến sĩ Trần Việt Hùng nhận định học sinh nhận học bổng tại FUNiX được tiếp nối với các khóa học vừa kết thúc tại STEAM for Vietnam, giúp quá trình học liền mạch hơn. Ngoài ra, hình thức học trực tuyến của FUNiX có thể tham gia dễ dàng, không bị cản trở do Covid 19.

"FUNiX đóng vai trò nối tiếp giúp các em học sâu hơn về công nghệ thông tin sau khi đã hoàn thành các khóahọc cơ bản từ STEAM for Vietnam", ông Trần Việt Hùng nói.

STEAM for Vietnam là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Mỹ, do Tiến sĩ Trần Việt Hùng - Founder Got It khởi xướng. Quỹ cung cấp miễn phí các khóa học lập trình và công nghệ Robotics cho các em nhỏ từ 8 đến16 tuổi. Mạng lưới tình nguyện viên của STEAM for Vietnam có sự tham gia của gần 200 người Việt trẻ tài năng đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ ở 7 quốc gia và 11 múi giờ trải khắp châu Á, châu Âu, và châu Mỹ với mong muốn cống hiến cho sự phát triển của thế hệ trẻ Việt.

FUNiX là nền tảng đào tạo lập trình trực tuyến, đào tạo tập trung vào lĩnh vực phần mềm, từ trình độ sơ cấp đến tương đương cử nhân Đại học ngành công nghệ thông tin. Học viên học trực tuyến với học liệu bao gồm nguồn MOOC do các trường đại học, chuyên gia uy tín trên thế giới giảng dạy kết hợp các dự án thực hành chuyên sâu.

Trong quá trình học, học viên được hỗ trợ bởi đội ngũ làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm (mentor) và cán bộ hỗ trợ học tập cá nhân (hannah) thúc đẩy. Cách học FUNiX trang bị cho học viên kiến thức nền tảng và kỹ năng thực tế, đồng thời tạo thói quen và năng lực tự học để đáp ứng yêu cầu mới của doanh nghiệp phần mềm.

Quỳnh Anh