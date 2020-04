FUNiX hợp tác đào tạo trực tuyến cùng Ngôi Sao Hà Nội

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 14/4 với sự tham dự của ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị FUNiX, nhà giáo Phạm Bích Ngà – Người sáng lập trường Ngôi Sao Hà Nội, bà Nguyễn Thị Vân Trang – Hiệu trưởng trường Ngôi Sao Hà Nội - cùng các thành viên khác trong Ban lãnh đạo hai bên.

Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ cùng chia sẻ các mục tiêu giáo dục trong giai đoạn 2020 – 2030 song song với hoạt động hợp tác phát triển trường học trực tuyến, đào tạo đội ngũ giáo viên. Một số môn học hoặc từng phần của chương trình ở bậc Tiểu học và THCS của trường Ngôi Sao Hà Nội dự kiến sẽ được áp dụng giảng dạy trực tuyến theo FUNiX Way.

Trường Ngôi Sao Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu áp dụng FUNiX Way trong việc tổ chức xây dựng mô hình trường học trực tuyến ở các cấp.

Bà Nguyễn Thị Vân Trang – Hiệu trưởng trường Ngôi Sao Hà Nội và ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị FUNiX tại lễ ký kết hợp tác.

Hai bên thống nhất trong thời gian trước mắt, trường Ngôi Sao Hà Nội sẽ cùng FUNiX tổ chức tốt các hoạt động thử nghiệm đào tạo phương pháp và kỹ năng sư phạm trong giảng dạy trực tuyến cho đội ngũ giáo viên nhà trường.

Sau đó, FUNiX sẽ là đối tác phát triển dự án trường học trực tuyến, phối hợp thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng với nhu cầu giáo dục trong bối cảnh 4.0.

Bà Vân Trang - Hiệu trưởng Nhà trường - cho biết với hợp tác chiến lược cùng FUNiX, nhà trường hướng tới mục tiêu xây dựng một chương trình học tập, rèn luyện toàn diện, chủ động trên mọi nền tảng - online và offline. "Ngôi sao Hà Nội cũng luôn đồng hành, tạo điều kiện để mỗi giáo viên, học sinh dưới mái trường có cơ hội hoàn thiện hành trang kiến thức, đạo đức, kỹ năng nhằm thích nghi với mọi sự thay đổi, sẵn sàng chủ động hội nhập trong kỷ nguyên số", bà khẳng định.

Ông Nguyễn Thành Nam, đại diện FUNiX kỳ vọng việc trở thành đối tác chiến lược của trường Ngôi Sao Hà Nội sẽ là đóng góp tích cực trong hoạt động giảng dạy trực tuyến tại các nhà trường bậc phổ thông. Ông chia sẻ: "Chúng tôi mong sự hợp tác này sẽ mở ra một hướng đi mới, đồng bộ hơn cho các nhà trường bậc phổ thông trong định hướng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng giảng dạy trực tuyến để thích ứng với nhu cầu đào tạo và học tập trong kỷ nguyên 4.0".

Phương pháp đào tạo FUNiX Way do FUNiX - đơn vị đào tạo trực tuyến thuộc Hệ thống giáo dục FPT - phát triển, đang được triển khai hiệu quả tại cơ sở chủ quản và nhiều trường học đối tác trong, ngoài nước. FUNiX Way cho phép sinh viên học tập trên nền tảng trực tuyến với sự đồng hành của đội ngũ mentor là các chuyên gia trong ngành. Hơn 5500 sinh viên nhiều lứa tuổi, bao gồm học sinh phổ thông đang học tập tại FUNiX, với hơn 3000 mentor trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên.

Quỳnh Anh