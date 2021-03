FUNiX cấp 'hộ chiếu công nghệ' cho sinh viên Nhật Bản

Ngày 22/3, chương trình đào tạo công nghệ mang tên "International Tech Cruise" (Chuyến tàu Công nghệ Quốc tế) dành riêng cho sinh viên Nhật Bản của FUNiX Japan chính thức khai giảng.

Trong vòng 6 tuần, sinh viên có thể lựa chọn theo học một trong hai khóa: Tổng quan về Khoa học dữ liệu (Data Science) hoặc Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT).

Khóa IoT gồm hai môn Tổng quan về IoT và lập trình C nhúng cho vi điều khiển. Cuối chương trình, sinh viên sẽ áp dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề thực tế trong đề án cuối khóa.

"Sinh viên không chỉ học những kiến thức cập nhật mới nhất về Khoa học Dữ liệu và IoT mà còn có thể chuyển mình để trở thành một người học tích cực, công dân toàn cầu và sáng tạo ra công nghệ", ông Hoàng Văn Cương - Giám đốc FUNiX Japan phát biểu tại lễ khai giảng.

"Hộ chiếu công nghệ" đồng hành cùng các tân sinh viên xuyên suốt quá trình học tập tại FUNiX Japan.

Bốn sinh viên đến từ Học viện Công nghệ Shibaura mở màn khóa học và được nhận một tấm "hộ chiếu công nghệ" từ FUNiX.

Tài liệu số độc quyền này sẽ đồng hành cùng các tân sinh viên xuyên suốt quá trình học tập ở đây, đánh dấu những cột mốc quan trọng trên chặng đường thu nạp trị thức. Khi điền kín tấm hộ chiếu bằng kết quả học tập, các "công dân số" đến từ Nhật Bản sẽ hoàn thành chương trình học, được trang bị kiến thức và kỹ năng quan trọng để phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực công nghệ.

Shimada Hinari, một trong bốn sinh viên của Học viện Công nghệ Shibaura, cho biết bản thân đã quyết định chuyển ngành từ Khoa học Toán sang lĩnh vực Kỹ sư thông tin (Information Engineering) vì yêu thích và tin tưởng những tiềm năng của ngành này. Shimada theo học cả hai khóa Lập trình IoT và Data Science tại FUNiX Japan.

Hai khóa học được biên soạn bài bản dựa trên các nguồn học liệu MOOCs từ các trường đại học hàng đầu thế giới, trang bị kiến thức về Lập trình IoT và Khoa học dữ liệu từ cơ bản. Nhờ vậy, một người mới nhưng có nền tảng Toán học tốt như Shimada có thể dễ dàng làm quen và theo đuổi.

Sugano Ryusei, sinh viên đang theo học chuyên ngành Khoa học thông tin (Information Science) tại Học viện Công nghệ Shibaura, lựa chọn khóa học Data Science. Anh kỳ vọng có thể ứng dụng kiến thức về Khoa học dữ liệu để hiểu biết hơn về người dùng nhằm phát triển được thật nhiều ứng dụng công nghệ hữu ích.

Với hình thức học trực tuyến có sự đồng hành của mentor (chuyên gia hướng dẫn) và Hannah (cán bộ hỗ trợ học tập), FUNiX hỗ trợ người học như Sugano và Shimada một cách hiệu quả hơn trong việc học.

Thay vì bị giới hạn bởi trường lớp, phòng lab với quy định giờ giấc nghiêm ngặt, FUNiX cho phép sinh viên học mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong những tình huống khó khăn như Covid-19. Điều này giúp các bạn luôn duy trì tiến độ học, thậm chí, có thể học nhanh, rút ngắn lộ trình vươn tới mục tiêu của mình.

Hộ chiếu công nghệ ghi dấu những mốc quan trọng, thông tin, kết quả học tập tại FUNiX.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ryosuke Semba từ Viện Công nghệ Shibaura, bày tỏ sự tin tưởng đối với các khóa học sắp tới của FUNiX. Ông nhận định khóa Tổng quan về Khoa học dữ liệu (Data Science) và Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT) sẽ cung cấp những kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong bất cứ lĩnh vực nào.

FUNiX Japan thuộc tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX, Tập đoàn FPT, ra mắt vào 3/2. Hiện, đơn vị mở các chương trình đào tạo phổ cập kiến thức lập trình căn bản (Language of the future - đào tạo một số ngôn ngữ lập trình như Python, Java, C++) và các môn công nghệ cao như IoT, Automotive, Machine learning, Blockchain, Data Science.

FUNiX Japan dự kiến tuyển 500 học viên trong năm 2021, 1.000 học viên năm 2022 và tăng lên 2.000 vào năm 2023. Đối tượng học viên chính của FUNiX Japan là học sinh, sinh viên các trường phổ thông, đại học và nhân viên công ty tại Nhật Bản.

Thông qua các chương trình, khóa học trên nền tảng online linh hoạt, học viên có cơ hội học tập để phổ cập, nâng cao kiến thức về công nghệ, chuyên môn, trở thành công dân của xã hội 5.0.

Bên cạnh FUNiX Japan, FUNiX còn có các chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo trực tuyến công nghệ cho sinh viên tại các nước như Singapore, Indonesia... với gần 100 sinh viên quốc tế.

Vân Nguyễn - Quỳnh Anh