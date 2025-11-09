Fung Wong thành siêu bão, Philippines sơ tán 100.000 người

Philippines sơ tán hơn 100.000 dân ở khu vực phía đông và phía bắc đất nước, khi Fung Wong đã mạnh lên cấp siêu bão trước khi đổ bộ.

Cảnh báo bão đã được ban bố trên nhiều khu vực rộng lớn ở Philippines khi Fung Wong đã mạnh lên cấp siêu bão, Cục Khí tượng, Địa Vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết trong bản tin lúc 5h sáng nay.

Phía đông nam Luzon, gồm Catanduanes và các khu vực ven biển Camarines Norte, Camarines Sur, đã được nâng cảnh báo lên cấp 5, mức cao nhất. Trong khi đó, cảnh báo cấp 3 được ban bố ở vùng đô thị Manila và các khu vực lân cận.

Với sức gió duy trì 185 km/h và giật lên tới 230 km/h, siêu bão Fung Wong, hay còn gọi là Uwan theo tiếng địa phương, dự kiến đổ bộ tỉnh Aurora ở miền trung Luzon sớm nhất vào đêm nay.

PAGASA cho hay biển động dữ dội và sóng lớn sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực duyên hải. Vùng Camarines Norte, Camarines Sur và quần đảo Polillo sẽ hứng chịu những cơn sóng cao đến 14 m.

"Sóng biển bắt đầu gầm gào từ khoảng 7h sáng nay. Khi sóng ập vào kè biển, mặt đất như thể rung chuyển", Edson Casarino, 33 tuổi, cư dân ở thị trấn Virac thuộc vùng Catanduanes cho hay. "Mưa lớn đã bắt đầu trút xuống và tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít".

Hình ảnh bão Fung Wong đang áp sát Philippines ngày 9/11. Ảnh: Zoom Earth

Philippines đã sơ tán hơn 100.000 cư dân ở khu vực phía đông và phía bắc đất nước để đảm bảo an toàn. Một số hình ảnh do Cảnh sát biển Philippines tại Camarines Sur chia sẻ cho thấy những người sơ tán mang theo túi xách và đồ dùng cá nhân, di chuyển từ những chiếc thuyền chở khách sang xe tải để tới điểm trú ẩn.

Hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy, theo cơ quan quản lý hàng không dân dụng Philippines.

Một video về tình hình giông bão ở tỉnh Catanduanes do ABS-CBN News chia sẻ trên X cho thấy bầu trời khu vực u ám, cây cối bị gió quật mạnh và mưa lớn trút xuống dữ dội. Trong khi đó, một số khu vực ở Đông Visayas của Philippines đã bị mất điện.

Siêu bão Fung Wong gây mưa lớn ở Philippines Mưa gió lớn ở tỉnh Catanduanes sáng 9/11 khi siêu bão Fung Wong áp sát Philippines. Video: X/ABS-CBN News

Trang IBTimes của Anh đã nhận định siêu bão Fung Wong có thể mạnh đến mức "đủ để vẽ lại đường bờ biển" Philippines khi đổ bộ vào nước này. Sau khi quét qua Philippines, bão sẽ giảm cấp, di chuyển theo hướng bắc - tây bắc và ảnh hưởng đến phía nam đảo Đài Loan.

Bão Fung Wong áp sát khi Philippines chưa khắc phục xong hậu quả của Kalmaegi, cơn bão đổ bộ hồi đầu tuần này làm 224 người chết, hầu hết ở tỉnh Cebu. Theo cơ sở dữ liệu thiên tai EM-DAT, Kalmaegi cũng đã trở thành cơn bão chết chóc nhất thế giới trong năm nay.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)