Fumakilla Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập

Fumakilla Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, tái hiện hành trình ba thập kỷ phát triển thông qua các thước phim tư liệu.

Sự kiện tổ chức hôm 17/10, với các màn trình diễn nghệ thuật, chiếu phim tư liệu và các hoạt động tri ân khách hàng. Tại tiền sảnh, khách mời được dẫn lối qua các khu vực trưng bày nghệ thuật như "Dòng sông đồng hành" và "Bức tường cảm biến". Đây là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình 30 năm. Không gian khán phòng được thiết kế hiện đại, kết hợp ánh sáng công nghệ cao và âm nhạc giao thoa Việt - Nhật, mở ra bầu không khí trang trọng và đầy cảm xúc.

Ông Lê Văn Long, Tổng giám đốc Fumakilla Việt Nam cùng ông Masuo Ono, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM. Ảnh: Fumakilla

Tâm điểm sự kiện là sân khấu thực cảnh "Hành trình 30 năm Fumakilla", tái hiện các dấu mốc quan trọng như: xây dựng dây chuyền sản xuất bình xịt côn trùng đầu tiên vào năm 2001; hợp tác chiến lược với DKSH năm 2005; năm 2013 chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam. Trong đó, thành tích được hãng nhấn mạnh là khi nhãn hiệu Jumbo Vape chiếm lĩnh hơn 52% thị phần ngành hàng diệt côn trùng gia dụng tại Việt Nam.

Sự kiện cũng có hoạt động trình diễn robot Fumakilla, được coi như biểu tượng cho tinh thần đổi mới và ứng dụng công nghệ tại công ty. Fumakilla cũng vinh danh các đối tác chiến lược, trong đó có DKSH Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Fumakilla phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Fumakilla

Sau sự kiện, đại diện Fumakilla cho biết tương lai tiếp tục đặt mục tiêu dẫn đầu ngành hàng, thông qua các chiến lược mới. Nhãn sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản để phát triển sản phẩm. Với nhà máy tại Đồng Nai, đơn vị sẽ vận hành theo tiêu chí xanh - sạch - bền vững. Đồng thời, đơn vị tăng cường vai trò xã hội thông qua các chiến dịch cộng đồng, đặc biệt là phòng ngừa sốt xuất huyết.

Ban lãnh đạo cùng quản lý các bộ phận của công ty Fumakilla Việt Nam. Ảnh: Fumakilla

(Nguồn: Fumakilla Việt Nam)