Fujifilm giới thiệu dòng máy mới tại triển lãm Vietnam Printpack 2022

Tập đoàn Fujifilm trưng bày dải sản phẩm máy in kỹ thuật số cho đa ngành nghề tại triển lãm In ấn và Bao bì Việt Nam 2022, ngày 21-24/9.

Loạt giải pháp in ấn chuyên nghiệp đáp ứng từ giai đoạn chế bản, in và thành phẩm. Giải pháp tổng thể đáp ứng mọi lĩnh vực in ấn: truyền thống, kỹ thuật số, quy trình in, Web to print...

Ông Shingo Sakano, Tổng giám đốc Công ty Fujifilm Business Innovation Việt Nam cho biết, tập đoàn có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn. Tại triển lãm, đơn vị giới thiệu giải pháp kết hợp giữa hai đội ngũ Fujifilm Graphic Arts và Fujifilm Business Innovation.

"Chúng tôi nhận thấy tiềm năng phát triển vượt trội của thị trường Việt Nam sau dịch Covid-19 và sự số hóa của ngành in. Tôi tin rằng các sản phẩm, giải pháp tại triển lãm lần này sẽ giúp khách hàng phát triển trong tương lai", ông Shingo Sakano nói.

Sản phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Fujifilm

Cụ thể những sản phẩm trưng bày tại gian hàng gồm: Revoria Press PC1120 có động cơ in 6 màu trong một lần chạy mang lại màu sắc trung thực, rực rỡ, vượt xa không gian màu CYMK. Trí thông minh nhân tạo tích hợp trong máy giúp tiết kiệm thời gian sản xuất, xử lý hình ảnh dễ dàng hơn.

Dòng máy khác là Revoria Press E1 Series in trắng đen kỹ thuật số chuyên phục vụ sản xuất với tốc độ lên đến 136 ppm. Máy chủ in Revoria Flow E11 mang lại các bản in sắc nét, phù hợp in tem nhãn, tem RFID.

ApeosPro C650 Printer thuộc dòng sản phẩm ApeosPro in đa chức năng mạnh mẽ, hỗ trợ cả việc in ấn trong văn phòng lẫn sản xuất ấn phẩm chuyên nghiệp.

Ngoài ra các giải pháp từ hãng bao gồm Xerox FreeFlow Core - tự động hóa quy trình từ chế bản đến sản xuất; Web-to-Print (Aleyant Presser) - hệ thống giải pháp tích hợp các kênh tiếp thị giúp khách hàng có thể quản lý kênh bán hàng trực tuyến của mình. Khách hàng cũng có thể tiếp cận giải pháp quản lý màu sắc (CGS Oris) với công nghệ, phần mềm và chương trình đào tạo giúp đạt được những mẫu in với tiêu chuẩn quốc tế.

Thương hiệu còn tổ chức hội thảo "Xu hướng số hóa của ngành in" tại gian hàng vào ngày 21-22/9 trong hai khung giờ 10h30-11h30 và 15h-16h00. Tham gia buổi trò chuyện có ông Scott Mackie, Giám đốc Đồ họa truyền thông- Fujifilm Business Innovation châu Á - Thái Bình Dương.

Gian hàng Fujifilm thu hút nhiều người ghé thăm. Ảnh: Fujifilm

Minh Huy