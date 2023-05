Fujifilm Business Innovation Việt Nam ký kết nhà phân phối mới

TP HCMFujifilm ký kết công ty Elite, thỏa thuận phân phối thiết bị đa chức năng A3, A4, máy in để bàn, giải pháp quản lý in ấn của hãng.

Thông tin công bố tại buổi giới thiệu quan hệ đối tác giữa Elite, Fujifilm và hơn 70 đại lý khu vực miền Nam ngày 25/5. Tại buổi lễ, ông Shingo Sakano - Tổng giám đốc Fujifilm Business Innovation Việt Nam cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin luôn là kênh tiếp cận đầu tiên của doanh nghiệp khi có nhu cầu mua sắm sản phẩm cho hệ sinh thái công nghệ thông tin và kết nối mạng.

Đây cũng là cầu nối để hãng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong các giải pháp in ấn và quản lý tài liệu. "Đó là lý do chúng tôi lựa chọn Công ty cổ phần Công nghệ Elite là đối tác chiến lược nhằm mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam", ông nói.

Ông Shingo (trái) trao chứng nhận nhà phân phối cho Elite. Ảnh: Elite

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đơn vị giới thiệu loạt thiết bị đa chức năng A3, máy in đơn năng và đa năng A4 cùng giải pháp quản lý in ấn ApeosWare Management Suite. Một số dòng máy in đa chức năng và đơn năng dành cho văn phòng sản xuất tại nhà máy Fujifilm Manufacturing Hải Phòng. Hệ sinh thái này đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng doanh nghiệp từ cơ bản cho đến văn phòng thông tin tích hợp. Bộ giải pháp nhằm giải quyết các thách thức thường gặp về quản lý chi phí, tối ưu hiệu suất làm việc, nâng cao bảo mật, quản lý thiết bị và người dùng, giảm khí thải, bảo vệ môi trường.

Fujifilm Business Innovation thành lập vào năm 1962. Danh mục đầu tư của đơn vị gồm: quy trình nghiên cứu, phát triển; sản xuất, bán các giải pháp quy trình làm việc chuẩn quốc tế; dịch vụ công nghệ thông tin và thiết bị in ấn như máy in đa chức năng kỹ thuật số (MFP). Hãng cũng cung cấp các dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO), hỗ trợ tiếp thị, triển khai hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP).

Đơn vị đổi tên từ ngày 1/4/2021, đi cùng nhiều chiến lược mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh. Riêng tại châu Á - Thái Bình Dương, tập đoàn thành lập trụ sở Fujifilm Business Innovation Asia Pacific nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và các dịch vụ chung trong khu vực.

Công ty Công nghệ Elite có 27 năm phát triển, hiện là nhà phân phối của nhiều hãng công nghệ lớn. Đơn vị cung cấp nhiều giải pháp, dự án công nghệ thông tin. Theo đại diện công ty, việc hợp tác với Fujifilm đánh dấu chiến lược phát triển trung và dài hạn, mở rộng kinh doanh mảng thiết bị văn phòng - giải pháp doanh nghiệp.

(Nguồn: Elite)