Fucoidan Umi No Shizuku nhận 'Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng'

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku được trao giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng", ngày 15/9.

Đại diện của Công ty TNHH Umi No Shizuku, đơn vị phân phối sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam cho biết, việc nhận được giải thưởng chính là lời khẳng định cho chất lượng và uy tín của thương hiệu Fucoidan trong gần 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

"Chúng tôi hiểu những lựa chọn về sức khỏe và an toàn cá nhân là những quyết định quan trọng, do đó, chúng tôi cam kết cung cấp ra thị trường các sản phẩm tốt nhất, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cho người sử dụng", đại diện công ty chia sẻ.

Đại diện Công ty TNHH Umi No Shizuku nhận giải thưởng. Ảnh: Umi No Shizuku

Theo các nghiên cứu về y khoa, hợp chất Fucoidan là chuỗi phân tử cao polysaccharide có hoạt tính sinh học cao, mang lại hiệu quả đáng kể cho những người cần nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ giảm tác hại do hóa trị, xạ trị trong điều trị ung thư. Hoạt chất fucoidan được chiết xuất từ 2 loại tảo nâu Mozuku và Mekabu ở vùng biển Okinawa, Nhật Bản.

Nhận ra các thành phần hữu ích cho sức khỏe, các nhà nghiên cứu đã chiết xuất thành công hợp chất Fucoidan của tảo nâu Mozuku và tảo nâu Mekabu, kết hợp với các hoạt chất có lợi cho sức khỏe khác có trong nấm Agaricus của Brazil để tạo ra sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku.

Bên cạnh đó, nhờ việc hợp tác với các trường đại học và cơ sở y tế, Fucoidan Umi No Shizuku đã thu thập được nhiều bằng chứng xác nhận các thử nghiệm lâm sàng về tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Thương hiệu còn nhận được các chứng nhận và giải thưởng quốc tế về các chứng nhận chất lượng và an toàn.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku đã được phân phối ở 45 quốc gia trên thế giới, kể cả những thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Canada... Hiện nay, sản phẩm có 3 dạng: bột, viên và nước, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, phù hợp với nhiều đối tượng và độ tuổi, tiện dụng khi bảo quản. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku nhận huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Umi No Shizuku

"Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng" là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, công nhận các sản phẩm thực phẩm chức năng có chất lượng tốt, giá thành hợp lý và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của người dân Việt Nam. Đây cũng là năm thứ 10, lễ vinh danh được diễn ra.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự buổi trao giải. Ảnh: Umi No Shizuku

Giải thưởng là cơ hội thuận lợi để giúp doanh nghiệp chuyển tải thông tin đến người tiêu dùng, tôn vinh các sản phẩm thực phẩm chức năng uy tín, chất lượng, an toàn nhờ đổi mới công nghệ và thiết bị, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Yên Chi