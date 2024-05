Fucoidan Umi No Shizuku đạt giải 'Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng'

Giải thưởng do Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ xét duyệt, được tổ chức bởi Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) ngày 4/5 tại Hà Nội.

Để được vinh danh trong buổi lễ, các sản phẩm đều phải đảm bảo tiêu chí: an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Fucoidan Umi No Shizuku đạt giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng".

Fucoidan Umi No Shizuku vinh dự 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng. Ảnh: Umi No Shizuku

Fucoidan Umi No Shizuku là sản phẩm được biết đến với công dụng hỗ trợ giảm tác hại do hóa trị, xạ trị và tăng cường hệ miễn dịch. Sản phẩm được kết hợp bởi hai loại thành phần chính Fucoidan và Agaricus. Fucoidan được chiết xuất từ rong biển, là một hoạt chất chống oxy hóa, trong khi đó Agaricus là một loại nấm được biết đến với tên gọi "vua của các loại nấm", cung cấp glucose và polysaccharide β-glucan, hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Sự kết hợp giữa hai thành phần trên trong Fucoidan Umi No Shizuku mang lại hiệu quả lớn hơn so với việc sử dụng riêng lẻ Fucoidan hoặc Agaricus mycelium.

Fucoidan Umi No Shizuku được chiết xuất từ các loại tảo biển có màu nâu như tảo Mozuku và Mekabu. Trong số đó, tảo nâu Mozuku từ đảo Okinawa, Nhật Bản, được biết đến như một nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Công ty Umi No Shizuku tự hào là nhà phân phối chính thức sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam.

Đại diện Umi No Shizuku nhận giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng". Ảnh: Umi No Shizuku

Vùng biển xung quanh đảo Okinawa có nước sạch, không khí trong lành, tạo ra một môi trường lý tưởng cho sự phát triển của tảo Mozuku. Sự phong phú về hàm lượng Fucoidan là một trong những yếu tố quan trọng giúp Fucoidan Umi No Shizuku được lựa chọn trong việc chăm sóc sức khỏe và tăng sức đề kháng.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, Fucoidan Umi No Shizuku hiện có 3 dạng: dạng nước, bột hoặc viên nang. Mỗi dạng sản phẩm đều cung cấp lượng Fucoidan cần thiết, đem lại hiệu quả cao nhất trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku. Ảnh: Umi No Shizuku

Trong bối cảnh ngành thực phẩm chức năng đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" được xem là tiêu chí để người tiêu dùng có thể an tâm lựa chọn các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Năm 2024, với hơn 500 hồ sơ tham gia xét duyệt, đã chọn lọc được 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, góp mặt trong buổi lễ trao giải.

Đáp ứng những tiêu chí xét duyệt khắt khe từ giới chuyên môn, Fucoidan Umi No Shizuku đã vinh dự nhận được giải thưởng này.

Yên Chi