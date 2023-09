FTI hợp tác Aruba, Awing cung cấp giải pháp Wi-Fi

FTI cùng Hewlett Packard Enterprise (HPE) - Aruba và Awing ký hợp tác chiến lược cung cấp giải pháp mạng không dây tối ưu cho chuỗi bán lẻ, khách sạn, F&B.

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 20/9, tại TP HCM. Ông Trần Hải Dương - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông quốc tế (FTI) cho biết hệ thống mạng không dây tại nhiều chuỗi retails, bán lẻ, mô hình kinh doanh ẩm thực, nhà hàng, vui chơi... tại Việt Nam chưa được đầu tư đồng bộ.

"Một số doanh nghiệp đang sử dụng những thiết bị networking của các hãng khác nhau, dẫn đến tình trạng khó quản lý và tốn kém nguồn lực vận hành cũng như bảo trì, nâng cấp hệ thống, ông Trần Hải Dương nhận xét.

Đại diện FTI ký kết cùng Aruba và Awing vào sáng 20/9. Ảnh: FTI

Do đó, FTI bắt tay HPE Aruba mang đến giải pháp đồng bộ, tối ưu cho doanh nghiệp từ hệ thống quản trị tập trung qua điện toán đám mây (cloud) với chất lượng cao, chi phí phù hợp mọi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc kết hợp với Awing, một nền tảng (platform) hàng đầu về Mobile Location-Based Marketing (marketing theo địa điểm) theo mô hình nền kinh tế chia sẻ, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp sở hữu hệ thống mạng không dây. Điều này nhằm liên tục tái đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, làm hài lòng khách hàng. Awing được định vị là kênh marketing đứng giữa online và offline, nhắm đến đối tượng đang tiêu dùng các dịch vụ khi ở bên ngoài (Digital Out Of Home (D-OOH)).

Theo Bộ Công thương, ngành bán lẻ Việt Nam hiện có quy mô thị trường 142 tỷ USD, dự kiến tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2025, đóng góp 59% tổng ngân sách quốc nội GDP. Những con số ấn tượng đó có được nhờ vào nỗ lực đầu tư hệ thống mạng và quản lý công nghệ thông tin của doanh nghiệp Việt.

Nhờ đổi mới công nghệ, chi phí để đầu tư, triển khai và vận hành dịch vụ mạng không dây (Wi-Fi) ngày càng phù hợp với khả năng của hầu hết doanh nghiệp. Đặc biệt là khi có sự tham gia của các đơn vị hàng đầu như HPE Aruba, FPT Telecom International (FTI) và Awing.

Với tiềm lực sẵn có cùng các gói dịch vụ toàn diện, FTI, Aruba và Awing đặt mục tiêu chiếm 35% thị trường bán lẻ, khách sạn, F&B tại Việt Nam vào năm 2025. Đại diện của FTI cho rằng nhờ thấu hiểu khó khăn của khách hàng và cùng nhau hợp tác giải quyết được những khó khăn đó, bộ ba tự tin sẽ đạt thị phần này.

Ông Phạm Quang Huy - Phó giám đốc AWING trình bày về quy mô của nền tảng và các hình thức quảng cáo trên Awing. Ảnh: FTI

Aruba - công ty trực thuộc tập đoàn Hewlett Packard Enterprise (HPE) là đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện về hạ tầng mạng có dây và mạng không dây. Doanh nghiệp giúp khách hàng quản lý thông qua điện toán đám mây, sử dụng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán, phát hiện lỗi và xử lý nhanh.

Awing là nền tảng công nghệ theo mô hình nền kinh tế chia sẻ, có thể biến đổi bất kỳ một hệ thống Wi-Fi sẵn có thành Wi-Fi marketing, liên kết thành một mạng lưới quảng cáo quy mô lớn theo địa điểm tiêu dùng (LBM, D-OOH, O2O). Awing hiện kết nối với hầu hết chuỗi địa điểm lớn nhất tại Việt Nam như: Highlands Coffee, Trung Nguyên Legend, GGG, GS25, 7-Eleven, Circle K, Winmart, Vincom, CGV, sân bay... và có tới hơn 90 triệu thiết bị đã sử dụng dịch vụ, trải dài trên 60 tỉnh, thành phố.

FPT Telecom International (FTI) là công ty thành viên của Công ty cổ phần Viễn thông FPT. Từ đầu năm 2008, FTI bắt đầu hoạt động độc lập và được đánh giá là một trong những nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam. Đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và điện toán đám mây đến hàng nghìn khách hàng thuộc nhiều nhóm đối tượng. Nhiều công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ sử dụng dịch vụ của FPT Telecom International để tối ưu hóa chi phí, cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiệu quả.

Như Ý