FSEL - nền tảng học tiếng Anh đa tương tác ứng dụng AI

Tập đoàn giáo dục Atlantic ra mắt nền tảng tương tác cùng AI nhằm nâng cao hiệu quả học ngoại ngữ cho hàng triệu học sinh, sinh viên, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục.

FSEL là nền tảng học tiếng Anh online được phát triển bởi Công ty CP Five-Star E-Learning, thành viên của Tập đoàn Giáo dục Atlantic. Đơn vị hướng tới giảm chênh lệch đào tạo ngoại ngữ giữa các thành phố lớn và tỉnh lẻ với thông điệp "An English center in your pocket (tạm dịch: Trung tâm tiếng Anh nhỏ gọn trong túi bạn).

Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng nền tảng. Ảnh: Five-Star E-Learning

Đại diện Five-Star E-Learning (FSEL) cho biết, nhận thấy sự chênh lệch kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh trong nhiều năm, công ty thiết kế giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách học giữa các vùng miền, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ví dụ, trong năm 2024, 10 địa phương dẫn đầu điểm trung bình môn Tiếng Anh cả nước đều là các tỉnh thành lớn, trong đó, TP HCM năm thứ 8 liên tiếp đứng đầu toàn quốc. Top 10 tỉnh thành có điểm trung bình tiếng Anh thấp nhất cũng không có sự thay đổi, chủ yếu nằm ở miền núi phía Bắc. Hà Giang nhiều năm liền đứng cuối và tiếp tục là địa phương duy nhất có điểm trung bình môn này dưới 4.

Five-Star E-Learning kết luận, ở các thành phố lớn, học sinh nhận được sự đầu tư tốt hơn cho việc học ngoại ngữ, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên tiếng Anh trình độ cao. Ngược lại, các tỉnh lẻ, vùng sâu vùng xa vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc cải thiện chất lượng giáo dục tiếng Anh.

Theo đó, FSEL cung cấp giải pháp đào tạo ngoại ngữ theo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp với lộ trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp ứng dụng công nghệ. Mỗi hoạt động, bài tập về nhà, bài kiểm tra của học viên đều được hệ thống thu thập dữ liệu chi tiết; từ đó, phân tích điểm mạnh, điểm cần cải thiện và kết hợp AI đưa ra các gợi ý, bài tập, giải pháp để giúp học viên cải thiện trình độ tiếng Anh.

FSEL cung cấp kho video, học liệu... lớn. Ảnh: Five-Star E-Learning

Bên cạnh đó, FSEL cung cấp cho học viên nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến với các câu hỏi tương tác xuyên suốt video bài giảng. Với Diễn đàn lớp học ảo, học viên có thể chia sẻ và phối hợp cùng bạn học khác trong, sau mỗi bài học.

Nền tảng còn có chương trình đào tạo cá nhân hóa. Mỗi học viên có tiến trình đào tạo riêng, theo năng lực tiếp thu, mục đích học tập và thời gian học tập. "Đây chính là những giá trị làm nên chất lượng 5 sao của FSEL, đồng thời việc cam kết đầu ra cho nền tảng học trực tuyến này cũng là điều chứng thực tính hiệu quả", đại diện Five-Star E-Learning khẳng định.

Để có thể cam kết đầu ra, Tập đoàn Atlantic đưa ra nguyên tắc đào tạo nhất quán trên nền tảng ứng dụng học ngoại ngữ FSEL: học ngoại ngữ toàn diện, gắn kết, tương tác cùng AI, cá nhân hóa và học sâu.

Đồng thời, Tập đoàn Atlantic ứng dụng các công nghệ mới để xây dựng riêng cho chương trình học tập FSEL và dựa vào nguồn dữ liệu lớn (Big Data) để tăng cường kho học thuật. Giải pháp này giúp những học sinh ở tỉnh có thể học tiếng Anh chất lượng cao.

