FrieslandCampina Việt Nam hoàn thành công trình Đèn Đom đóm thứ 25

Quảng TrịTrường mầm non Hướng Linh, thuộc dự án Đèn Đom Đóm vừa được Tập Đoàn FrieslandCampina Việt Nam và Tổ chức "Live & Give" bàn giao cho huyện Hướng Hóa, hôm 21/1.

Hướng Linh là một xã đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Bắc của huyện Hướng Hóa, cách trung tâm huyện lỵ trên 20 km với 99 % dân số là người đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trong điều kiện địa phương khó khăn, cơ sở vật chất dạy và học của trường mầm non Hướng Linh thiếu thốn và còn xuống cấp do thiên tai. Vì thế, Quỹ từ thiện "Live and Give" và Quỹ học bổng Đèn Đom đóm của công ty FrieslandCampia Việt Nam đã tài trợ công trình trường mầm non Hướng Linh với 3 phòng học và một bếp ăn.

Cô Hương, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Món quà này vô cùng quý giá, chứa đựng tình cảm sâu sắc, không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn lao về tinh thần để các cô giáo yên tâm công tác và giúp cho các em học sinh có điều kiện hơn để học tập vui chơi trong một mái trường xanh - sạch đẹp và an toàn".

Đại diện FCV trao tặng công trình Đèn Đom đóm cho trường mầm non Hướng Linh, Quảng Trị và quà cho các em học sinh. Ảnh: FrieslandCampina Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1990, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa, FrieslandCampina Việt Nam đặt cho mình sứ mệnh "Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội" với những cam kết: cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới; nâng cao đời sống cho người nông dân; và xây nền tảng phát triển cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Những cam kết này được thể hiện trong nhiều hoạt động của công ty, trong đó có quỹ học bổng Đèn Đom đóm, một chương trình gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x và 9x. Quỹ học bổng Đèn Đom đóm thành lập năm 2002 với tinh thần "Sẻ chia là hạnh phúc", thắp lên ước mơ đến trường cho hàng chục nghìn trẻ em Việt Nam. Bằng việc trao học bổng và xây trường, quỹ đã nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đem đến những đổi thay tươi sáng cho cuộc đời của nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa. "Quỹ Đèn Đom đóm muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, đem đến động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống để các em làm hành trang bước tới tương lai", đại diện Quỹ chia sẻ.

Hình ảnh Đèn Đom đóm và thông điệp của chương trình đã trở thành biểu tượng của nhãn hàng Sữa Cô Gái Hà Lan. Trong suốt 20 năm qua, Quỹ liên tục hoạt động với sự đồng hành của các đối tác và sự đóng góp từ chính nhân viên công ty FrieslandCampina Việt Nam. Tính đến nay, Quỹ đã xây dựng được 25 công trình, bao gồm những ngôi trường khang trang ở những vùng sâu vùng xa và công trình nước sạch; trao hơn 30.000 học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em.

Trường mầm non Hướng Linh được Quỹ Đèn Đom đóm tài trợ xây mới với ba phòng học và một bếp ăn. Ảnh: FrieslandCampina Việt Nam

Năm 2022 đánh dấu chặng đường 150 năm di sản của FrieslandCampina toàn cầu, 25 năm hoạt động tại Việt Nam và 20 năm Quỹ học bổng Đèn Đom đóm. Vẫn với tinh thần vì sự phát triển thể chất và trí tuệ của thế hệ hôm nay và mai sau, FrieslandCampian thực hiện chương trình hợp tác chiến lược dài hạn với Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng đầu tư 55 tỉ đồng trong 5 năm 2020-2025. Chương trình hướng đến mục tiêu tạo nền tảng dinh dưỡng vững vàng, giúp các thế hệ tương lai Việt Nam sẵn sàng vươn cao, vượt trội. Trong 5 năm thực hiện, dự kiến sẽ có 1.250 góc dinh dưỡng, 65-70 sân chơi được xây dựng và hơn 1,5 triệu học sinh từ 1.500 trường tiểu học được thụ hưởng từ chương trình.

Các em học sinh tại trường mầm non Hướng Linh. Ảnh: Frieslandcampina Việt Nam

Tổng giám đốc FrieslandCampina Việt Nam Berend Van Wel phát biểu: "Chúng tôi rất tự hào về hành trình 25 năm vừa qua của FrieslandCampina tại Việt Nam. Với sứ mệnh 'Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội', chúng tôi mong muốn được đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, để cùng Việt Nam tiến vào tương lai".

Diệp Chi