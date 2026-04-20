Fresia Riverside đón cơ hội từ quy hoạch đô thị Đồng Nai

Fresia Riverside hưởng lợi từ quy hoạch Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương, cùng loạt hạ tầng như vành đai 3, metro và sân bay Long Thành dự kiến vận hành giai đoạn 2026-2027.

Đồng Nai đang hội tụ nhiều lợi thế về quy hoạch đô thị và hạ tầng, tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản. Ngày 16/4, Bộ Xây dựng công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I giúp tỉnh này hội đủ điều kiện 7/7 để lên thành phố trực thuộc Trung ương. Theo các chuyên gia, yếu tố này có thể tái định vị mặt bằng giá bất động sản, khi địa phương chuyển từ vai trò trung tâm công nghiệp sang đô thị giao thương quy mô lớn.

Fresia Riverside cũng hưởng lợi từ quá trình này. Theo chủ đầu tư, với 3 tòa tháp căn hộ tầm nhìn hướng sông, tọa lạc ngay mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, dự án sở hữu các lợi thế "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ".

Một trong những điểm sáng của dự án là vị trí đối diện Aeon Mall Biên Hòa, trung tâm thương mại quy mô khoảng 12 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến khai trương năm 2027, với lượng khách lớn và nhu cầu dịch vụ đi kèm. Theo đại diện chủ đầu tư, bất động sản xung quanh các trung tâm thương mại Aeon thường tăng 20-30% sau khi đi vào hoạt động.

Nếu vị trí là nền tảng, hạ tầng đang triển khai quanh khu vực được xem là yếu tố thúc đẩy giá trị. Nút giao Tân Vạn thuộc vành đai 3 TP HCM, tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu thông xe vào giữa năm nay. Công trình này kết nối trực tiếp Đồng Nai với TP HCM và liên thông cao tốc Bến Lức - Long Thành, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển.

Song song, đề xuất kéo dài tuyến metro số 1 từ Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của Đồng Nai và sân bay Long Thành cũng đang được nghiên cứu. Tuyến đường sắt đô thị này có tổng chiều dài khoảng 41,4km, vốn đầu tư hơn 60.261 tỷ đồng, khi được triển khai sẽ tăng khả năng kết nối liên vùng.

Bên cạnh đó, sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến đưa vào khai thác cuối năm nay. Công trình kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái dịch vụ, logistics và nhu cầu lưu trú tại khu vực lân cận.

Đơn vị phát triển TV Holdings cho biết, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện, tháp River 1 đã lên tầng 26, cất nóc vào 30/4, tháp River 2 và River 3 thi công đến tầng 24. Dự án dự kiến bàn giao trong quý III/2027, cùng thời điểm Aeon Mall khai trương và sân bay Long Thành đi vào vận hành.

Với giá từ 1,96 tỷ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ, cùng mức lợi nhuận cho thuê dự kiến khoảng 84 triệu đồng trong năm đầu tiên và đơn vị vận hành Altara Hospitality Group, dự án được kỳ vọng vừa đáp ứng nhu cầu ở vừa tạo giá trị đầu tư.

