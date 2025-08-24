Freightzy ra mắt dịch vụ mới cho chuỗi cung ứng lạnh

Freightzy giới thiệu chương trình Reefer LTL, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vận tải lạnh B2B khắp Bắc Mỹ và Mexico với chi phí hợp lý, dịch vụ tin cậy.

Startup công nghệ vận tải Freightzy vừa ra mắt chương trình Reefer LTL (hàng lẻ dưới tải trọng xe tải), Refrigerated, mang đến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ vận tải lạnh B2B khắp Bắc Mỹ và Mexico.

"Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ về B2B, vận chuyển hàng lạnh là một trong những mảng kinh doanh tốn kém và khó khăn nhất, đồng thời là rào cản cho việc mở rộng quy mô", nhà sáng lập Freightzy, Sean Freedman, chia sẻ. "Giờ đây, họ không còn phải lựa chọn giữa chi phí cao ngất ngưởng và dịch vụ không đáng tin cậy".

Giải pháp Reefer LTL của Freightzy đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt cho tới khi giao tận tay cho khách hàng. Ảnh:Anna AdobeStock

Giải pháp Reefer LTL của Freightzy tích hợp trên nền tảng công nghệ riêng, hỗ trợ cả máy tính và thiết bị di động. Người gửi hàng có thể nhận báo giá tức thì, so sánh cước phí, quản lý lô hàng, theo dõi giao nhận và nắm rõ chi phí tổng thể chỉ trên một giao diện.

Bên cạnh đó, dịch vụ này cung cấp báo giá ngay lập tức mà không yêu cầu sản lượng lớn, cho phép truy cập hơn 70 nhà vận tải kiểm soát nhiệt độ đã được thẩm định, hỗ trợ theo dõi thời gian thực, lưu kho lạnh và dịch vụ hỗ trợ 24/7 do con người vận hành.

Freightzy là startup công nghệ vận tải tại Guelph, tỉnh Ontario, Canada, chuyên cung cấp giải pháp logistics lạnh dành cho doanh nghiệp B2B. Công ty tập trung phát triển nền tảng trực tuyến giúp đơn giản hóa quy trình đặt dịch vụ, tối ưu chi phí và nâng cao tính minh bạch. Với mạng lưới đối tác vận tải kiểm soát nhiệt độ rộng khắp, Freightzy hướng đến mục tiêu kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với dịch vụ vận tải lạnh chất lượng cao trên toàn Bắc Mỹ và Mexico.

Hải My (Theo Food Logistics)