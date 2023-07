Free Fire hợp tác DJ Alok

Garena hợp tác Alok, ra mắt kỹ năng "thức tỉnh"cho nhân vật lấy hình mẫu từ nam DJ cùng nhiều quà tặng dịp tròn 6 năm ra mắt Free Fire.

Sự kiện có chủ đề: "Color the world" (Thế giới đa sắc màu), nhằm tiếp cận nhiều người chơi ở mọi cấp độ. Xuyên suốt chuỗi hoạt động, nhân vật Alok Thức Tỉnh sẽ xuất hiện trong bộ trang phục với nhiều thiết kế đầy màu sắc, lấy cảm hứng từ trang phục của thổ dân địa phương Brazil. Nhân vật này cũng được trang bị khả năng hồi máu khi được Thức tỉnh. Lúc này, Alok giúp đồng đội hồi máu bằng cách rải các nốt nhạc theo đường đi của nhân vật, đồng đội chỉ cần đi theo và nhặt các nốt nhạc đó để tăng máu.

Từ ngày 7/7, người chơi có thể thức tỉnh nhân vật Alok bằng cách hoàn thành nhiệm vụ trong chuỗi sự kiện. Bộ sưu tập độc quyền trong game do chính Alok đồng thiết kế, như gói trang phục nam, skin súng AN94, hành động Sinh nhật 6 tuổi.

Trò chơi có nhiều sự kiện dịp sinh nhật 6 tuổi. Ảnh: Free Fire

Người chơi còn có thể tham gia các hoạt động trong game để nhận phần thưởng như bộ sưu tập chủ đề kỷ niệm 6 tuổi của nhân vật Alok và Mũ sinh nhật; Bảo vệ hạng; một Hộp ma thuật có thể mở ra những gói trang phục đặc biệt.

Nhiệm vụ nổi bật là cùng thu thập huy hiệu để nạp sức mạnh cho Lõi sắc màu. Lõi sắc màu này sẽ biến thành một hòn đảo bay khổng lồ khi tích lũy đủ năng lượng. Trong chế độ Sinh tồn, khi bị loại lần đầu tiên, người chơi sẽ được dịch chuyển đến Đảo bay - nơi có thể tự hồi sinh bằng cách hoàn thành một thử thách đặc biệt.

Mũ sinh nhật được phát ngẫu nhiên trong các trận đấu, có thể trao đổi với người chơi khác. Bảo vệ hạng giúp nhân vật không mất sao, điểm khi tham gia chế độ Tử chiến hoặc Sinh tồn, sự kiện chỉ diễn ra mỗi ngày một lần cho mỗi chế độ. Chuỗi sự kiện Đa sắc màu cũng diễn ra hàng tuần, bắt đầu từ ngày 7/7 với trò chơi Trốn tìm sắc màu.

Chế độ Trốn tìm có nhiều tính năng mới, thêm bảng xếp hạng để tăng tính cạnh tranh. Ảnh: Free Fire

Alok là DJ nhạc dance nổi tiếng, tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Anh hợp tác và tham gia remix âm nhạc cho các nghệ sĩ. Nghệ sĩ giành giải thưởng "Best Remix" tại 2020 International Dance Music Awards, cho bản remix Piece of Your Heart với hơn 223 triệu lượt phát. Năm 2021, DJ hợp tác John Legend trong ca khúc In My Mind; remix một số bài nhạc triệu view của Ed Sheeran.

Tài khoản Instagram của Alok có 28 triệu người theo dõi. Trên Spotify, nghệ sĩ có hơn 20 triệu người nghe hàng tháng và 5 tỷ lượt phát trực tuyến. Năm 2022, anh được vinh danh là DJ số 1 ở Mỹ Latinh và được Bloomberg Linea vinh danh là một trong 500 người có ảnh hưởng ở Mỹ Latinh.

