Frasers Property quản lý phát triển dự án 13 ha tại Hải Phòng

ANmaison quy mô 13,6 ha tại trung tâm Hải Phòng, gồm 280 căn biệt thự và nhà phố, do thương hiệu Frasers Property quản lý phát triển.

Tọa lạc tại số 226 Lê Lai - một trong những trục phố lâu đời của Hải Phòng, ANmaison được quản lý phát triển trên quỹ đất hiếm còn lại tại lõi đô thị. Dự án cung cấp sản phẩm được quy hoạch theo phong cách kiến trúc Indochine hiện đại.

Theo quy hoạch, ANmaison nằm trực diện công viên ven sông Cấm với quy mô khoảng 120 ha, chiều dài gần 5 km. Đây là trục cảnh quan - văn hóa - thể thao của thành phố đang trong quá trình hình thành. Việc tiếp cận trực tiếp không gian công cộng ven sông được xem là lợi thế của dự án trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế.

Phối cảnh dự án ANmaison tại Hải Phòng. Ảnh: Frasers Property Vietnam

Bờ Nam sông Cấm, nơi ANmaison được xây dựng, được định hướng giữ vai trò bảo tồn không gian đô thị lịch sử, song song với việc nâng cấp hạ tầng và chất lượng sống. Theo nhà quản lý phát triển, cấu trúc này tạo thế cân bằng với khu đô thị mới ở bờ Bắc sông Cấm, góp phần hình thành diện mạo đô thị hai bờ sông đặc trưng của Hải Phòng.

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhanh hệ thống tiện ích hiện hữu của khu vực trung tâm như giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ và các đầu mối giao thông quan trọng gồm cảng biển, nhà ga và sân bay quốc tế Cát Bi. Lợi thế kết nối này giúp ANmaison đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực lẫn tích lũy tài sản dài hạn.

ANmaison đánh dấu hợp tác của Frasers Property và Hạ Tầng Gelex. Theo đơn vị quản lý phát triển, dự án hướng tới mô hình khu nhà ở thấp tầng được quản lý và vận hành theo chuẩn quốc tế, với mục tiêu xây dựng tài sản có giá trị sử dụng và giá trị tích lũy bền vững.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở dòng sản phẩm nhà phố có thiết kế hai mặt kiến trúc trước - sau, cho phép linh hoạt công năng giữa ở và kinh doanh. Các căn biệt thự và shop villa được thiết kế theo hướng tách - gộp không gian, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt đa thế hệ hoặc kết hợp khai thác thương mại ở quy mô phù hợp.

Theo Frasers Property - thương hiệu bất động sản quốc tế từ Singapore, triết lý thiết kế của ANmaison tập trung vào việc cân bằng giữa riêng tư, tiện nghi và khả năng thích ứng lâu dài. Các không gian được bố trí nhằm đảm bảo sự riêng biệt cho từng hộ gia đình, đồng thời duy trì tính kết nối trong cộng đồng cư dân.

Thiết kế mặt tiền kép của dự án. Ảnh: Frasers Property Vietnam

Frasers Property cho biết mong muốn tạo ra hệ sinh thái cộng đồng gắn bó với quy trình quản trị và vận hành đã được áp dụng tại các thị trường quốc tế. Song song đó, việc áp dụng chuẩn quản lý quốc tế cũng góp phần định hướng cộng đồng cư dân chọn lọc, cùng khả năng đảm bảo giá trị cho dự án.

Dự án hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu trong bối cảnh Việt Nam đang gia tăng nhanh tầng lớp này, theo báo cáo Wealth Report 2025 của Knight Frank. Trong nhóm khách hàng này, bất động sản tại các vị trí trung tâm, ven sông hoặc gắn với không gian công cộng lớn thường được ưu tiên nhờ khả năng giữ giá và tính khan hiếm.

Ngoài ra, theo Frasers Property, nhóm khách hàng này hiện có xu hướng chú trọng vào tính đồng nhất của cộng đồng cư dân. Họ ưu tiên cộng đồng có sự tương đồng về phong cách sống và tiêu chuẩn văn hóa. Môi trường sống chọn lọc giúp chủ nhân đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh, đáp ứng nhu cầu kết nối giữa những cá nhân có cùng hệ giá trị,.

Cũng theo đơn vị quản lý phát triển, trong bối cảnh quỹ đất lõi tại Hà Nội và TP HCM ngày càng hạn chế, Hải Phòng nổi lên như một thị trường thay thế với vai trò trung tâm công nghiệp, logistics của miền Bắc. Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số trong nhiều năm, đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và không gian đô thị.

Sự kết hợp giữa vị trí nội đô, quỹ đất ven sông và định hướng dài hạn là những yếu tố tạo nền tảng cho giá trị của các dự án nhà thấp tầng tại trung tâm Hải Phòng. Với số lượng giới hạn 280 sản phẩm, dự án được kỳ vọng giải quyết bài toán khan hiếm quỹ đất, hình thành một cộng đồng cư dân có sự tương đồng về lối sống.

Hoài Phương