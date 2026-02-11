Frasers Property mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại Việt Nam

Frasers Property - tập đoàn có trụ sở tại Singapore đang tham gia sâu vào thị trường Việt với loạt dự án thương mại, nhà ở, công nghiệp tại nhiều thành phố lớn.

Frasers Property là tập đoàn bất động sản có danh mục hoạt động trải rộng tại Đông Nam Á, châu Âu, Australia và Trung Quốc, với các mảng chính gồm nhà ở, thương mại, công nghiệp - logistics, bán lẻ và lưu trú.

Hiện nay, doanh nghiệp này đặt trụ sở chính tại Singapore. Với kinh nghiệm phát triển đa lĩnh vực, doanh nghiệp này theo đuổi triết lý "kiến tạo không gian, khơi nguồn cảm hứng" trong từng dự án. Dự án của Frasers Property phản ánh sự giao thoa giữa kiến trúc, tiện ích và cam kết phát triển bền vững.

Sau giai đoạn mở rộng ở nhiều quốc gia, Việt Nam nổi lên như thị trường chiến lược của đơn vị với định hướng phát triển bất động sản cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.

One Bangkok, dự án phức hợp mang tính biểu tượng tại Thái Lan, do Frasers Property phát triển. Ảnh: Frasers Property Vietnam

Trong đó, đơn vị tập trung phát triển dự án tại các trung tâm kinh tế lớn. Ở TP HCM, doanh nghiệp sở hữu và vận hành các dự án thương mại - văn phòng như Melinh Point và Worc@Q2. Trong phân khúc nhà ở, dự án Q2 Thao Dien được phát triển theo mô hình khu căn hộ cao cấp gắn với cộng đồng cư dân quốc tế.

Ở mảng công nghiệp, Frasers Property hiện quản lý gần một triệu m2 nhà xưởng và kho vận tại Việt Nam, phục vụ các doanh nghiệp FDI và chuỗi sản xuất – logistics. Trong lĩnh vực lưu trú, tập đoàn vận hành các thương hiệu căn hộ dịch vụ tại Hà Nội và miền Bắc, gồm Fraser Suites Hanoi, Fraser Residence Hanoi và Modena by Fraser Vinh Yen.

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược tại Việt Nam tập trung vào phát triển dự án có quy mô vừa và lớn, ưu tiên các vị trí trung tâm hoặc khu vực đang trong quá trình tái thiết đô thị, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn quản trị và vận hành quốc tế.

Dự án ANmaison tại Hải Phòng. Ảnh: Frasers Property Vietnam

Trong chiến lược mở rộng đó, Hải Phòng được Frasers Property lựa chọn là điểm đến tiếp theo. Thành phố này duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP cao, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc.

Tại đây, Frasers Property phát triển dự án ANmaison tại số 226 Lê Lai, quận Ngô Quyền. Dự án có quy mô 13,6 ha, gồm các dòng sản phẩm nhà phố thương mại và biệt thự thấp tầng, với số lượng giới hạn.

ANmaison nằm liền kề công viên ven sông Cấm - dự án công viên quy mô khoảng 120 ha đang được thành phố triển khai nhằm tái thiết không gian đô thị khu vực cảng cũ. Theo giới chuyên môn, việc kết nối trực tiếp với không gian công cộng ven sông là lợi thế hiếm tại khu vực nội đô Hải Phòng.

Theo Frasers Property, ANmaison được phát triển theo chuẩn quản lý và vận hành từ Singapore, với định hướng hình thành cộng đồng cư dân quy mô vừa, mật độ xây dựng thấp. Kiến trúc dự án lấy cảm hứng từ phong cách Đông Dương (Indochine), kết hợp các yếu tố hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực dài hạn.

Dự án này vẫn theo đuổi định hướng chung của đơn vị trên toàn cầu với kiến trúc đề cao tính thẩm mỹ, hệ thống tiện ích cao cấp, cam kết phát triển bền vững. Theo đơn vị, 100% các công trình hiện tại đạt chứng nhận xanh.

Hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu, trong đó The Lounge đóng vai trò không gian sinh hoạt cộng đồng. Chủ đầu tư cho biết dự án được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Singapore, từ thiết kế, vật liệu đến quy trình vận hành sau khi bàn giao.

Theo các chuyên gia thị trường, trong bối cảnh quỹ đất lõi đô thị tại các thành phố lớn ngày càng hạn chế, các dự án thấp tầng gắn với tái thiết không gian ven sông và được phát triển bởi chủ đầu tư quốc tế thường được đánh giá cao về khả năng giữ giá trong dài hạn.

Với ANmaison, Frasers Property không chỉ mở rộng danh mục dự án tại Việt Nam, mà còn thử nghiệm mô hình phát triển nhà ở thấp tầng gắn với di sản đô thị và không gian công cộng - hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển bền vững tại các đô thị cảng.

Hoài Phương