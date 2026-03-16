FPTU tổ chức hội thảo quốc tế về thương mại điện tử và kinh doanh số

Viện Quản trị và Công nghệ FSB, trường ĐH FPT (FPTU), tổ chức hội thảo nhằm trao đổi kết quả nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác giữa nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp.

Hội thảo quốc tế lần thứ 12 về Thương mại điện tử và Ứng dụng (ICEBA 2026) còn có sự tham gia tổ chức của Chengdu Young Academic Conference Co., Ltd, bảo trợ chuyên môn bởi Singapore Sensors and Systems Association (SSS).

Sự kiện diễn ra vào ngày 27-28/7 tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Nhà C - Tòa nhà Việt Úc, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm, Hà Nội. Chương trình được trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh.

ICEBA sẽ có sự tham gia của các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên trong lĩnh vực lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh số, chuyên gia công nghệ đến từ nhiều quốc gia. Chủ đề của hội thảo là "Cross-Border Integration & Intelligent Upgrade: The New Global Journey of E-Business Empowering Enterprise Transformation" (tạm dịch: Hội nhập xuyên biên giới và nâng cấp thông minh: Hành trình toàn cầu mới của thương mại điện tử thúc đẩy chuyển đổi doanh nghiệp).

Theo đó, sự kiện hướng tới tạo không gian thảo luận các xu hướng công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu, đặc biệt là vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và các công nghệ chiến lược trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

ICEBA 2026 diễn ra vào ngày 26-28/7 tại Hà Nội. Ảnh: FPTU

ICEBA 2026 tập trung vào các chủ đề nghiên cứu và ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh số, bao gồm: Công nghệ thông minh cho chuyển đổi số doanh nghiệp; Các mô hình Dịch vụ Thương mại điện tử xuyên biên giới đổi mới; Phát triển Thương mại điện tử xuyên biên giới bền vững; Trí tuệ kinh doanh (Business Intelligence) và Phân tích dữ liệu trong kinh doanh; Mô hình và Quy trình kinh doanh; Công nghệ giao dịch Thương mại điện tử.

Hội thảo dự kiến trình bày 30 báo cáo khoa học tại các phiên chuyên đề. Bên cạnh đó, ICEBA 2026 có phiên Industry Panel với sự tham gia của các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, chia sẻ góc nhìn thực tiễn về các xu hướng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh trong tương lai.

Các diễn giả chính (Keynote Speakers) dự kiến của chương trình gồm: Phó Giáo sư Chei Sian Lee - Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore; Giáo sư Jochen Wirtz - Đại học Quốc gia Singapore; Giáo sư Gyu Myoung Lee - Đại học Liverpool John Moores, Vương quốc Anh.

Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự góp mặt của các diễn giả khách mời (Invited Keynote/Speakers), chia sẻ chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp, công nghệ tài chính (fintech), dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Danh sách bao gồm Giáo sư Prashant Sharma - Đại học Toàn cầu O. P. Jindal, Ấn Độ, và Giáo sư Patricia Bonini - Đại học Bang Santa Catarina, Brazil.

Các bài báo được chấp nhận sẽ được xuất bản trong kỷ yếu Hội nghị ICEBA 2026 thuộc danh mục Scopus. Trong những năm gần đây, kỷ yếu của ICEBA liên tục được lập chỉ mục trên Scopus qua các nhà xuất bản uy tín: JAIT (Scopus/ESCI) năm 2023, Springer (Scopus) năm 2024 và ACM (Ei & Scopus) năm 2025. Thành tích học thuật ổn định này góp phần chứng minh ICEBA là một diễn đàn học thuật quốc tế uy tín cho các nghiên cứu có giá trị và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh doanh điện tử.

