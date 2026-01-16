FPTU mở quỹ học bổng hơn 200 tỷ đồng tìm kiếm tài năng kỷ nguyên số

Trường ĐH FPT (FPTU) triển khai Quỹ học bổng hơn 200 tỷ đồng với 1.030 suất dành cho học sinh lớp 12 toàn quốc nhằm hỗ trợ tài năng trong lĩnh vực công nghệ.

Quỹ nằm trong chương trình "Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam - Học bổng Nguyễn Văn Đạo". Đây là chương trình học bổng có quy mô lớn với những đặc quyền toàn diện, hướng tới phát hiện và đầu tư dài hạn cho thế hệ nhân lực trẻ trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Khác với các chương trình học bổng truyền thống chỉ tập trung hỗ trợ tài chính, Học bổng Nguyễn Văn Đạo được thiết kế như một chương trình đầu tư toàn diện cho con người. Tham gia chương trình, học sinh nhận tài trợ từ 50% đến 100% học phí toàn khóa và cơ hội tiếp cận những đặc quyền phát triển, gồm: nguồn lực đầu tư để triển khai dự án học thuật, công nghệ, khởi nghiệp bằng nguồn vốn thực; cố vấn trực tiếp bởi lãnh đạ, chuyên gia cấp cao; tham gia hệ sinh thái công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dự án nghiên cứu - phát triển (R&D), phòng Lab công nghệ cao; trải nghiệm học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế của Tập đoàn FPT, mạng lưới đối tác toàn cầu.

Các quyền lợi phát triển được triển khai theo chương trình đào tạo và không quy đổi trực tiếp thành tiền mặt.

Học sinh nhận học bổng của trường Đại học FPT được học tập trong môi trường hiện đại. Ảnh: Trường Đại học FPT

Chương trình hướng tới các học sinh lớp 12 có năng lực nổi trội và tiềm năng phát triển dài hạn, không giới hạn trong một khuôn mẫu duy nhất. Đối tượng tham gia bao gồm học sinh có thành tích học thuật xuất sắc, năng lực công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp, tố chất lãnh đạo hoặc có bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Việc xét tuyển được thực hiện theo hướng đánh giá toàn diện, kết hợp giữa điểm số, thành tích, hồ sơ năng lực, dự án cá nhân, video giới thiệu và phỏng vấn chọn lọc.

Thông qua Chương trình Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam, trường kỳ vọng hình thành một thế hệ nhân lực trẻ có khả năng làm chủ công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, đảm nhận vai trò lãnh đạo và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

TS. Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng trường Đại học FPT nhấn mạnh, Học bổng Nguyễn Văn Đạo không đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mà là một cam kết đầu tư nghiêm túc cho con người. Trường mong muốn tạo ra một bệ phóng để những học sinh có năng lực và khát vọng lớn được phát triển toàn diện trong môi trường công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

"Chúng tôi cam kết mang đến cho các em những nguồn lực tốt nhất của hệ sinh thái FPT, từ đào tạo, công nghệ đến mạng lưới doanh nghiệp, để các em có thể làm chủ công nghệ, tạo ra giá trị cho xã hội và vươn ra toàn cầu", ông nói thêm.

Sinh viên trường Đại học FPT. Ảnh: Trường Đại học FPT

Theo kế hoạch, cổng đăng ký Học bổng Nguyễn Văn Đạo sẽ mở từ ngày 02/2/. Bên cạnh hình thức tự ứng tuyển, học sinh còn có thể được đề cử bởi giáo viên, nhà trường hoặc phụ huynh thông qua hệ thống đề cử chung của chương trình, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho những học sinh có tiềm năng nhưng chưa chủ động thể hiện bản thân.

Với quy mô lớn, cách tiếp cận khác biệt và hệ đặc quyền phát triển toàn diện, FPTU kỳ vọng Học bổng Nguyễn Văn Đạo sẽ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Việt Nam, sẵn sàng tham gia và cạnh tranh trong môi trường công nghệ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhật Lệ