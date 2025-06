FPTU hợp tác với Idemitsu, mở rộng cơ hội việc làm quốc tế

Bình ĐịnhTrường Đại học FPT (FPTU) hợp tác với Tập đoàn Idemitsu Việt Nam, tập đoàn năng lượng hàng đầu Nhật Bản, nhằm mở rộng cơ hội việc làm quốc tế cho sinh viên.

Lễ ký kết diễn ra ngày 8/6 tại Quy Nhơn, trong khuôn khổ hội thảo tuyển sinh với chủ đề "Hiểu đúng - Quyết định đúng", với hơn 350 phụ huynh và học sinh tham gia.

Sau ký kết, trường Đại học FPT và Tập đoàn Idemitsu Việt Nam sẽ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, thực hành và tuyển dụng sinh viên. Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp, hợp tác này góp phần tăng cường kết nối giữa đào tạo học thuật và môi trường doanh nghiệp thực tiễn cho sinh viên qua các chương trình thực tập và dự án công nghệ - năng lượng mới; đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành năng lượng sạch, kỹ thuật công nghiệp và chuyển đổi số.

Ông Trần Ngọc Tuấn (phải) - Phó hiệu trưởng trường FPTU và ông Hidetoshi Suzuki (trái) - Tổng giám đốc Idemitsu Việt Nam tại lễ ký kết. Ảnh: FPTU

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Hidetoshi Suzuki - Tổng Giám đốc Idemitsu Việt Nam nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển công nghệ và năng lượng tương lai, cam kết cùng FPTU đồng hành phát triển lực lượng nhân lực có năng lực toàn cầu.

"Tôi nhận thấy, môi trường học tập tại FPTU sẽ đào tạo những nhân lực chất lượng đáp ứng với yêu cầu tuyển dụng của Idemitsu. Trong tương lai, tôi hy vọng nhiều sinh viên FPTU Quy Nhơn cũng như cả nước sẽ có mặt trong Tập đoàn Idemitsu", ông nói thêm.

Ông Hidetoshi Suzuki - Tổng giám đốc Idemitsu Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: FPTU

Tại buổi ký kết, ông Trần Ngọc Tuấn - Phó hiệu trưởng trường Đại học FPT cũng gửi gắm hy vọng sẽ chào đón học sinh trở thành các tân sinh viên FPTU và tham gia các dự án cùng Idemitsu.

Trước đó, ở phần Hội thảo cùng phụ huynh, học sinh, ông giới thiệu mô hình đào tạo "AI First", tích hợp AI vào tất cả các chuyên ngành, từ công nghệ thông tin đến kinh doanh, truyền thông và tài chính của trường Đại học FPT. Sinh viên sẽ học kiến thức nền, thực hành thực tế qua học kỳ On the Job Training (OJT) bắt buộc và tham gia dự án khởi nghiệp, liên ngành.

Ngoài ra, chương trình du học ngắn hạn tại các quốc gia như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan... sẽ giúp sinh viên nâng cao bản lĩnh hội nhập. "Học phải đúng với nhu cầu xã hội và học song hành với làm ngay từ khi còn ngồi ghế giảng đường", ông Tuấn khẳng định.

Theo Phó hiệu trưởng FPTU, mục tiêu đào tạo của trường là phát triển 5 nhóm năng lực cốt lõi trong thời đại số, gồm: làm chủ công nghệ và dữ liệu; hiểu rõ biến động kinh tế - xã hội; kiến thức ngành nghề chuyên sâu; tư duy độc lập; kỹ năng mềm và hợp tác.

Sau phần hội thảo và ký kết, phụ huynh, học sinh lắng nghe thêm ý kiến của ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định về vai trò của khoa học công nghệ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc triển khai Nghị quyết 57 đã xác định ba trụ cột chính: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững, theo ông Kha. "Chúng tôi hướng đến mục tiêu năm 2030, đào tạo 7.500 nhân lực ngành bán dẫn, AI, an toàn thông tin. Kinh tế số sẽ chiếm 30% GRDP và giáo dục STEM sẽ được phổ cập toàn tỉnh".

Ông Trần Kim Kha – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định chia sẻ về vai trò của khoa học công nghệ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: FPTU

Ông cũng cho biết, Bình Định đang xây dựng chính sách hoàn trả học phí, hỗ trợ vay vốn cho sinh viên học các ngành công nghệ, nếu cam kết làm việc tại địa phương; khu công nghệ số tập trung, khu công viên phần mềm 54 ha và trung tâm AI Long Vân 94 ha; hạ tầng số chiến lược, kết nối từ tuyến cáp quang quốc tế đến trung tâm dữ liệu; các chính sách đào tạo giảng viên, xây dựng phòng thí nghiệm và thu hút nhân tài...

Học sinh tham gia sự kiện của trường Đại học FPT. Ảnh: FPTU

Ông Trần Kim Kha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Đây là hai yếu tố quan trọng trong giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài. Ông đánh giá trường Đại học FPT đào tạo chuyên môn, đồng thời, trang bị tư duy đồng hành với xu hướng thế giới cho sinh viên. Sự phối hợp giữa nhà trường - doanh nghiệp - nhà nước cũng là chiến lược lâu dài trong đào tạo AI và công nghệ cao. Câu chuyện thực tế từ sinh viên và cựu sinh viên FPT đã chứng minh tính hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với thực tiễn.

Nhật Lệ