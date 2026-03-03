FPT, Viettel, VNG gia nhập liên minh phát triển 6G toàn cầu

Liên minh toàn cầu về phát triển công nghệ mạng 6G, do Qualcomm khởi xướng, thu hút ba doanh nghiệp Việt tham gia, gồm FPT, Viettel, VNG.

Liên minh do Qualcomm khởi xướng quy tụ hàng chục tập đoàn công nghệ và viễn thông hàng đầu thế giới, như Google, Meta, Microsoft, Samsung, Nokia, LG, T-Mobile... nhằm xây dựng lộ trình phát triển theo các cột mốc cụ thể, hướng tới thương mại hóa mạng 6G vào năm 2029.

Trong thông báo sáng 3/3, FPT cho biết tập đoàn tham gia liên minh nhằm tăng tốc đổi mới, mở rộng cơ hội phát triển trong các lĩnh vực như giao thông thông minh, UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến.

"Qualcomm, FPT và các tập đoàn công nghệ trong liên minh sẽ đồng hành thúc đẩy phát triển 6G", ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, cho biết. Theo ông, việc tham gia liên minh giúp FPT nâng cao năng lực chuyển hóa các công nghệ tiên tiến thành giá trị thực tiễn trong nhiều ngành, khu vực và thị trường, cũng như tăng cường năng lực trong các lĩnh vực chiến lược của tập đoàn.

Trong tầm nhìn của liên minh, mạng 6G được định hình như một nền tảng AI-native (được thiết kế với AI từ đầu, không phải thêm AI như một tính năng phụ), hợp nhất ba trụ cột công nghệ cốt lõi gồm: kết nối, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Hệ sinh thái 6G tương lai được dự đoán mở ra thế hệ mạng thông minh với vô tuyến tích hợp cảm biến, mạng RAN (Radio Access Network) ảo hóa, tự động hóa vận hành bằng AI, cùng các trung tâm dữ liệu biên và đám mây phục vụ khả năng xử lý khối lượng tính toán và dữ liệu AI thế hệ mới (new AI workloads). Đây được xem là nền tảng cho sự bứt phá của dịch vụ viễn thông, thiết bị thông minh thế hệ mới và các mô hình kinh doanh số tiên tiến.

Ảnh minh họa 6G. Ảnh: FPT

Liên minh dự kiến tập trung phát triển toàn diện trên thiết bị, mạng và hạ tầng đám mây, với các mục tiêu trọng tâm gồm: thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn 6G, xác thực hệ thống sớm, trình diễn thiết bị và mạng tiền thương mại vào năm 2028, thiết lập chuẩn đánh giá mức độ sẵn sàng 6G cho toàn ngành và triển khai thương mại các hệ thống 6G toàn cầu, có khả năng tương tác vào năm 2029.

Theo Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm CEO của Qualcomm, 6G sẽ không chỉ là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của công nghệ không dây, mà sẽ là nền tảng cho một tương lai "AI-native", nơi trí tuệ nhân tạo được phân bổ xuyên suốt từ thiết bị đến đám mây. Các nhà cung cấp hạ tầng mạng cũng thành những doanh nghiệp vận hành dựa trên AI.

"Nhóm các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đang cùng nhau đầu tư và đổi mới nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung về 6G, với lộ trình triển khai thương mại từ năm 2029 trở đi", ông Amon nói.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, cũng khẳng định Viettel và Qualcomm đã "xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc thông qua việc triển khai thành công hạ tầng 5G Open RAN ở quy mô lớn" và đang mở rộng phối hợp sang nghiên cứu và phát triển 6G, hướng tới thúc đẩy công nghệ nền tảng từ kiến trúc mạng thế hệ mới đến hệ sinh thái thiết bị thông minh, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng số tương lai trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, nhận định biên giới tiếp theo của AI không chỉ là năng lực tính toán, mà là "năng lực tính toán đi cùng kết nối". "VNG đang xây dựng tác nhân AI cho hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á, và 6G chính là hạ tầng biến tầm nhìn đó thành hiện thực", ông nhấn mạnh.

Lưu Quý