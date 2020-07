Bộ giải pháp tinh gọn quá trình quản trị doanh nghiệp

Chiều 9/7, hàng chục doanh nghiệp đã tham gia buổi tư vấn trực tuyến về giải pháp số hóa quy trình FPT SPro và giao việc tự động FPT SFlash. Theo đại diện FPT, chương trình thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Từ đầu cầu Hà Nội, đại diện FPT IS đưa ra những giới thiệu tổng quan về hai giải pháp FPT SPro và FPT SFlash. "Giai đoạn cao điểm Covid-19, nhiều doanh nghiệp chuyển đổi hình thức làm việc từ offline sang online, cả hai giải pháp này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đó", vị này cho biết.

Với giải pháp FPT SPro, doanh nghiệp có thể chuyển đổi số mọi loại quy trình, văn bản đáp ứng nhu cầu lưu trữ, pháp lý của công ty. Thông qua màn hình điều hành, cấp quản lý sẽ nắm được cán bộ nào đang thực hiện công việc nào. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể đo được các chỉ số như thời gian thực hiện một công việc, đo lường năng suất cán bộ, từ đó tối ưu được năng suất mục tiêu, cải tiến năng suất của mỗi nhân sự và mở rộng đến toàn bộ đơn vị đó.

Các nhân viên FPT IS, đơn vị phát triển FPT SPro và FOT SFlash.

Hầu hết đại diện doanh nghiệp đều thể hiện sự quan tâm đến quy tắc thiết lập, kiểm tra tình trạng công việc, phân công công việc cho mỗi nhân sự của hai giải pháp của FPT.

Đại diện FPT IS cho biết, một lợi thế của hệ thống này là doanh nghiệp có thể phát triển quy trình không giới hạn. " Đơn vị có thể chủ động tự vẽ quy trình lên hệ thống, tiến hành cải tiến năng suất và áp dụng công nghệ một cách linh hoạt, từ đơn giản đến phức tạp...", vị này nói. Các dữ liệu số hóa sẽ được sử dụng để cải tiến hệ thống.

Lấy ví dụ một đầu việc của một nhân viên là yêu cầu cấp thẻ cho nhân viên mới, chuyên gia FPT IS cho biết nhân viên yêu cầu có thể tạo đề xuất trên hệ thống của FPT SPro. Hệ thống tự cập nhật các thông tin về nhân viên mới đó từ mã số nhân viên hiện có, nhân viên hành chính cần điền thêm các thông tin như lý do yêu cầu. Sau đó, hệ thống thực hiện thông báo cho các cán bộ liên quan như trưởng bộ phận, nếu thấy lý do chính đáng, cán bộ này sẽ phê duyệt và thực hiện xử lý yêu cầu.

"FPT SPro có thể theo dõi tiến độ thực hiện quy trình, cảnh báo nhắc nhở tới nhân viên yêu cầu thông qua email, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức. Đây là điều mà quy trình giấy tờ không thể thực hiện được, xóa bỏ 'điểm mù' trong thực hiện công việc", đại diện doanh nghiệp cho biết. "Nếu thấy công việc bị trễ, cán bộ có thể biết được đang vướng mắc tại đâu khi theo dõi trên hệ thống".

Một doanh nghiệp đặt câu hỏi về công nghệ ứng dụng trong sản phẩm. Giải đáp thắc mắc, chuyên gia FPT cho hay một số công nghệ được ứng dụng tại hệ thống FPT SPro là công nghệ RPA tự động hóa tối thiểu 50% tác nghiệp, QR code nhằm xác thực dữ liệu và bảo mật thông tin công việc thực hiện; công nghệ ký số CA để phê duyệt và xác thực theo người dùng và bảo mật thông tin; phân bố và ủy quyền nguồn lực thực hiện dịch vụ qua các tùy biến động và OCR (tự động nhận diện văn bản và tạo yêu cầu...

Hiện nay, hệ thống FPT SPro tích hợp khoảng 350 quy trình, chia các nhóm liên quan đến hoạt động nghiệp vụ: nhân sự, kinh doanh, mua sắm, quản lý tổ chức và lãnh đạo... Khoảng 40.000 tài khoản từ các doanh nghiệp trong các khối ngành như F&B, bất động sản, kinh doanh... đã tham gia vào hệ thống này.

Bên cạnh đó, đại diện FPT cũng giới thiệu về giải pháp FPT SFlash. "Nếu như FPT SPro là giải pháp số hóa quy trình hướng tới là doanh nghiệp, thì FPT SFlash coi cá nhân là trung tâm", vị này nói. Đây là giải pháp giao việc nhanh giúp doanh nghiệp quản trị các công việc tùy biến, mà vẫn đảm bảo quản lý theo dõi thời gian thực với báo cáo động thông minh.

Hoài Phong