FPT và Vietnam Airlines 'kết duyên' cho nhân sự trẻ

Hai doanh nghiệp lần đầu triển khai sáng kiến hỗ trợ nhân sự độc thân tìm hiểu, ghép cặp trong chuỗi hoạt động trải nghiệm, hôm 7/12.

Sáng kiến ghép cặp cho nhân sự của FPT và Vietnam Airlines được triển khai với chuỗi hoạt động trải nghiệm, diễn ra trong khuôn viên campus Hola Park của FPT. Sự kiện đã quy tụ 100 nhân sự độc thân, độ tuổi 24-35 từ hai doanh nghiệp, nhằm lan tỏa thông điệp "Happiness – Hạnh phúc nơi làm việc".

Nhân sự của Vietnam Airlines và FPT tại sự kiện. Ảnh: FPT

Trong phần đầu của chương trình, người tham dự đóng vai hành khách trên chuyến bay "Maybe Airlines", cùng tải ứng dụng Maybe do FPT phát triển riêng cho sự kiện. Các cặp đôi sau đó sẽ quét QR code để tìm hiểu, ghép cặp tự nhiên, cùng trải qua 5 trạm cảm xúc: Khoảnh khắc, Cảm nắng, Đồng điệu, Nhớ thương và Vun vén. Sau đó, người tham dự đến phần hai của chương trình, cùng trải nghiệm "công nghệ và bầu trời gặp nhau".

Theo ban tổ chức chương trình, môi trường làm việc hạnh phúc sẽ giúp nhân viên cảm thấy thoải mái, tin tưởng và có động lực làm việc cao hơn, góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Vietnam Airlines (phải) trao mô hình máy bay cho lãnh đạo FPT tại sự kiện "Maybe – Biết đâu đó là định mệnh". Ảnh: FPT

Chủ tịch HĐQT FPT, ông Trương Gia Bình chia sẻ, FPT và Vietnam Airlines đã có quan hệ hợp tác từ những năm 1990, khi FPT mới thành lập và chương trình được thiết kế giúp cán bộ nhân viên hai bên có cơ hội tìm sự đồng điệu, sẻ chia, hướng đến hạnh phúc. Theo ông, tập đoàn FPT cũng có một số chương trình hỗ trợ cán bộ nhân viên như mua nhà, mua xe, hỗ trợ học phí cho trẻ nhỏ...

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, doanh nghiệp luôn coi con người là trung tâm trong chiến lược phát triển văn hoá doanh nghiệp. "Sự kiện Maybe triển khai cùng FPT mang tính trải nghiệm, tạo điều kiện để đội ngũ hai bên hiểu nhau, phối hợp tốt hơn, xây dựng môi trường làm việc bền vững", ông nói.

Tại sự kiện, lãnh đạo hai doanh nghiệp cam kết tặng quà cho những cặp "nên duyên" sau chương trình Maybe. Chủ tịch FPT sẽ tặng quà cá nhân 50 triệu đồng cho 10 người đầu tiên tìm được bạn đời từ chương trình, và tặng 100 triệu đồng cho cặp đôi từ chương trình sinh con trong 12 tháng tới. Lãnh đạo Vietnam Airlines cam kết tài trợ vé máy bay cho cặp đôi kết hôn sau chương trình Maybe.

Các bạn trẻ trong chương trình "Maybe – Biết đâu đó là định mệnh". Ảnh: FPT

Trong nhiều năm qua, FPT đã đồng hành Vietnam Airlines trong nhiều dự án chuyển đổi số trọng điểm, góp phần giúp hãng Hàng không Quốc gia nâng hiệu quả vận hành, tối ưu quy trình, cải thiện trải nghiệm khách hàng. Sáng kiến "giao duyên" kết nối giữa nhân sự trẻ của hai bên đánh dấu việc mở rộng quan hệ hợp tác sang lĩnh vực văn hóa, củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài.

Tại FPT, tập đoàn này chú trọng xây dựng "ngôi nhà chung" đa dạng, bao gồm nhiều thế hệ, quốc tịch, dân tộc và giới tính. Cụ thể, FPT tạo điều kiện cho nhân sự học hỏi, phát triển bản thân, sự nghiệp, cuộc sống "đầy đủ vật chất, phong phú tinh thần", thông qua loạt chương trình: chính sách "An cư lạc nghiệp - Gắn kết lâu dài" hỗ trợ mua nhà, mua xe; chính sách cho người thân nhân sự, đặc biệt chú trọng vào nhóm FPT Small; Ngày phụ huynh...

Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi người lao động được tôn trọng, ghi nhận và có cơ hội phát triển lâu dài. Trong định hướng văn hóa doanh nghiệp, hãng bay hướng nhân sự đến năng lực chuyên môn, sự gắn kết và tinh thần hợp tác của mỗi cá nhân. Sự kiện Maybe là cách tiếp cận mới của hai doanh nghiệp lớn nhằm tạo không gian cho đội ngũ trẻ giao lưu, tìm hiểu và hỗ trợ quá trình phối hợp công việc trong tương lai.

Quang Anh